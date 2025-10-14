Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago

Momentos de terrible angustia se han apoderado de la familia de Krishna Francisca Aguilera Yáñez, la joven de 19 años cuyo rastro se perdió hace ya nueve días en la Región Metropolitana.

La noche del sábado 4 de octubre, la joven salió de su hogar en San Bernardo rumbo a una discoteca en Santiago Centro. Horas más tarde, alrededor de las tres de la madrugada, mantuvo una breve conversación telefónica con su hermana. Desde entonces, no volvieron a saber de ella.

Sus familiares sólo saben que se reunió con un sujeto de 45 años con el que tenía una especie de vínculo. “Pareja, no. Pero sí una relación como las que él tenía con todas las chicas que frecuentaba”, afirmó la hermana de la mujer.

Al ubicar al hombre que la habría acompañado aquella noche, este aseguró que dejó a Krishna alrededor de las cinco de la mañana, en las cercanías del barrio donde residía desde hacía un mes. Sin embargo, al ser consultado por más detalles, dio respuestas vagas y no volvió a contestar su teléfono. La familia está convencida de que es el culpable.

“Él tiene 45 años y sabemos que está acostumbrado a salir con niñas menores de 20 años. Lo raro es que él desapareció y no se supo más de él”, detalló la hermana de Krishna en diálogo con Contigo en Directo (CHV).

Familia teme lo peor

Los familiares de la joven de 19 años manejan antecedentes que los hace temer el peor escenario. Según relató su hermana, semanas atrás la joven había solicitado cambiarse de casa por temor a este mismo hombre. “Ella me pidió, llorando, que saliéramos de donde estábamos viviendo, porque corría peligro por este sujeto”, reveló la hermana.

Aunque evitó dar mayores detalles, la joven insinuó que existía un conflicto entre Krishna y el hombre, que incluso podría involucrar a otras personas. “Desde ahí cambió el comportamiento hacia mi hermana, no se hablaron en un mes, ahora la invitó a la discoteca y no se supo más de ella”, expresó.

Terrible teoría

En medio del espacio de CHV, la hermana de la mujer desaparecida sinceró una trágica teoría: “El tipo me la secuestró y me la debe tener muerta. Es lo más probable; aunque me duela en el alma, yo sé que este tipo no me la tiene viva (...) Él es el culpable, mi hermana me lo dijo. Ella temía por su vida”.

“Nosotros como familia estamos desesperados, de verdad”, reconoció. “Yo he llegado y tocado todas las puertas. (...) Es desesperante, pero aquí yo sigo fuerte, porque no me voy a cansar hasta encontrarla, pasen días, semanas o meses“, sentenció.

De momento, tanto la Fiscalía como la PDI llevan adelante la investigación, revisando grabaciones de cámaras de seguridad que podrían arrojar información clave sobre los desplazamientos de Krishna y del hombre implicado.