¿Con dardito a Colo Colo? Cristián Zavala deja emotivo desahogo tras destacar en Coquimbo Unido: "Cerca de quien no falla..."

Cristián Zavala vivió momentos para el olvido en Colo Colo y terminó abandonando nuevamente el club para defender la camiseta de Coquimbo Unido en este 2026, un club donde ha demostrado sentirse más que cómodo. Es más, el delantero volvió al gol después de una larga lesión y aprovechó el momento para dejar un emotivo desahogo.

Después de superar una lesión en la rótula de su rodilla derecha, el atacante volvió a las canchas y redebutó defendiendo la camiseta del conjunto pirata, nada más y nada menos que anotando un gol ante Huachipato. El exjugador albo aprovechó esto para desahogarse después de los complejos momentos que vivió en el Estadio Monumental.

El desahogo de Cristián Zavala

En su cuenta de Instagram, el ahora futbolista de Coquimbo Unido valoró el apoyo que ha recibido por parte de su familia y del club de la cuarta región. “45 días fuera, pero más cerca de quien nunca me falla, rodeado de mi novia, mis hijos y mi familia. Gracias a Dios volvimos. Y mil gracias a todo el staff medico que ayudaron a volver pronto“, escribió el delantero.

Entre las tantas fotografías adjuntadas en la publicación, se pudo apreciar la fractura que tenía en su rodilla e incluso los intensos tratamientos a los que se sometió. Ahí, se pudieron destacar 15 sesiones de cámara hiperbárica y jeringas con grandes agujas que sirvieron para dejar atrás la lesión que lo mantuvo fuera por casi dos meses.

Con este panorama, Zavala ahora asoma como una opción clave para el actual campeón del fútbol chileno, pues podrá dar una ayuda importante considerando el arduo calendario que le espera al club. Recordar que, además de la Liga de Primera y la Copa de la Liga, los piratas también buscarán hacer historia en la Copa Libertadores.