¿Con dardito a Colo Colo? Cristián Zavala deja emotivo desahogo tras destacar en Coquimbo Unido: "Cerca de quien no falla..."

Cristián Zavala y su desahogo en Coquimbo Unido.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini
Gremio e Inter casi se van a las manos.

VIDEO | Jugador de Gremio utiliza fea técnica para mojar a sus rivales del Inter: casi inicia una pelea campal
Iván Román dijo presente en la batalla campal.

VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado
Michael Clark y su reemplazante en U de Chile.

"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile
Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA
Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador

¿Ya es insostenible?: Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador
Afirman que Maximiliano Romero terminó de hundir a Javier Correa en Colo Colo

"Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo

Cristián Zavala vivió momentos para el olvido en Colo Colo y terminó abandonando nuevamente el club para defender la camiseta de Coquimbo Unido en este 2026, un club donde ha demostrado sentirse más que cómodo. Es más, el delantero volvió al gol después de una larga lesión y aprovechó el momento para dejar un emotivo desahogo.

Después de superar una lesión en la rótula de su rodilla derecha, el atacante volvió a las canchas y redebutó defendiendo la camiseta del conjunto pirata, nada más y nada menos que anotando un gol ante Huachipato. El exjugador albo aprovechó esto para desahogarse después de los complejos momentos que vivió en el Estadio Monumental.

El desahogo de Cristián Zavala

En su cuenta de Instagram, el ahora futbolista de Coquimbo Unido valoró el apoyo que ha recibido por parte de su familia y del club de la cuarta región. “45 días fuera, pero más cerca de quien nunca me falla, rodeado de mi novia, mis hijos y mi familia. Gracias a Dios volvimos. Y mil gracias a todo el staff medico que ayudaron a volver pronto“, escribió el delantero.

Quizás te pueda interesar: VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Cristián Zavala Briones (@cristianzavala10)

Entre las tantas fotografías adjuntadas en la publicación, se pudo apreciar la fractura que tenía en su rodilla e incluso los intensos tratamientos a los que se sometió. Ahí, se pudieron destacar 15 sesiones de cámara hiperbárica y jeringas con grandes agujas que sirvieron para dejar atrás la lesión que lo mantuvo fuera por casi dos meses.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con este panorama, Zavala ahora asoma como una opción clave para el actual campeón del fútbol chileno, pues podrá dar una ayuda importante considerando el arduo calendario que le espera al club. Recordar que, además de la Liga de Primera y la Copa de la Liga, los piratas también buscarán hacer historia en la Copa Libertadores.

NOTAS DESTACADAS

Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini
Gremio e Inter casi se van a las manos.

VIDEO | Jugador de Gremio utiliza fea técnica para mojar a sus rivales del Inter: casi inicia una pelea campal
Iván Román dijo presente en la batalla campal.

VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado
Michael Clark y su reemplazante en U de Chile.

"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile
Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA
Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador

¿Ya es insostenible?: Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador
Afirman que Maximiliano Romero terminó de hundir a Javier Correa en Colo Colo

"Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo
La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

¿Merecido lugar?: La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol
Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B

Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B: "Bienvenido al..."
El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido

¿Con dedicatoria?: El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido
Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje

Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?
Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo para el duelo ante Audax

¿Cortado por Ortiz?: Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo ante Audax Italiano
¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización
Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional
“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro