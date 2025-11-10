Increíble: Colo Colo buscaría el fichaje del delantero más odiado en la historia del club

Colo Colo busca el fichaje de odiado jugador.

Por: Fabián Marambio

En Colo Colo quieren terminar la temporada 2025, clasificar a Copa Sudamericana y obtener así un premio de consuelo en este pésimo año deportivo. En ese sentido, la dirigencia ya comienza a mirar el próximo mercado para potenciar considerablemente el plantel.

Para lograrlo, Aníbal Mosa y compañía quieren mejorar una posición que ha quedado en deuda este 2025; la delantera. El fichaje de Salomón Rodríguez fue un verdadero fracaso y, para solventar esto, pusieron sus ojos en uno de los atacantes más odiados en la historia del club.

Colo Colo planea fichar a Juan Martín Lucero

Según informó Edson Figueroa de DaleAlbo, la dirigencia del Cacique tiene en carpeta a Juan Martín Lucero, actual delantero de Fortaleza. El delantero podría descender en Brasil y eso facilitaría un posible regreso, a pesar de la polémica historia que suma con los albos.

Recordar que Lucero abandonó al Cacique de manera rebelde a pesar de tener contrato vigente, lo que provocó una verdadera guerra entre los clubes. Es más, la fanaticada alba sigue muy dolida con el jugador y se lo han hecho saber cada vez que han podido.

Los números de Lucero en Fortaleza

Lo cierto es que atrás quedaron las temporadas goleadoras del “Gato”, porque este 2025 solo ha logrado anotar tres goles en 26 partidos del Brasileirao. De todas formas tiene contrato hasta finales de 2027 con el club de Brasil, pero el posible descenso del club podría facilitar su traspaso a cualquier equipo.

