Gustavo Álvarez define el panorama para enfrentar a su posible reemplazante en la U de Chile

Por: Fabián Marambio

El cupo del Chile 2 para Copa Libertadores está al rojo vivo y U de Chile vs O’Higgins disputarán una verdadera final para quedarse con él. Ambos equipos se verán las caras esta jornada y Gustavo Álvarez no se guardará nada, a pesar de haber tenido algunas dudas.

Si bien es cierto que la titularidad de algunas de sus figuras estaba en riesgo por estar disputando la Fecha FIFA con La Roja, finalmente el entrenador lanzará toda la carne a la parrilla y contará con plantel completo para el duelo ante los rancagüinos.

Álvarez va con todo en la U de Chile

Así las cosas, Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda dirán presente en el encuentro a pesar de solo disputar la práctica de hoy con el plantel, pues recién ayer jueves retornaron después de los partidos de Chile en Rusia.

Franco Calderón U de Chile.
Calderón será la única baja de la U ante O'Higgins.

A pesar del desgaste del extenso viaje desde Europa, el DT entiende la importancia del partido y los hará jugar desde el arranque para no dar ventaja. De esta manera, la única baja de los azules para será la de Franco Calderón, quien no podrá jugar por estar suspendido siendo reemplazado por Nicolás Ramírez.

¿Dónde y a qué hora ver a O'higgins vs Universidad de Chile?

Recordar que el partido entre rancagüinos y azules está pactado para este domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagüa, recinto que estará completamente repleto tanto por hinchas locales como visitantes.

