Es un referente: Colo Colo tiene acuerdo para confirmar su primera salida de cara al 2026

Pese a que aún no finaliza la temporada, en Colo Colo ya comenzaron las gestiones para conformar el mejor plantel posible de cara al 2026. En ese sentido, lograron un acuerdo para sellar la salida de un referente del plantel actual.

Se trata de Óscar Opazo, lateral derecho que lleva un par de años siendo suplente pero cobrando sueldo de titular indiscutido. Esta situación cansó a los dirigentes y, según informó TNT Sports, sellaron un acuerdo de palabra para concretar su salida a pesar de tener contrato hasta finales de 2026.

Óscar Opazo no seguirá en Colo Colo

Recordar que, después de un breve paso por Racing, el lateral derecho retornó al Cacique con un sueldo que se acerca a los 25 millones de pesos. Sin embargo, desde 2023 hasta ahora, no logró nunca consolidarse como titular indiscutido y ha quedado bastante relegado en el plantel.

Óscar Opazo tiene lista su salida anticipada del Estadio Monumental.

Este panorama también se ve fundamentado en que la dirigencia está buscando un lateral derecho para reforzar el plantel, donde el apuntado es Matías Fernández, lateral derecho de 30 años que actualmente milita en Independiente del Valle.

Así las cosas, los albos concretarían la salida del primero de varios referentes que no continuarán en el Estadio Monumental para 2026. Es más, al “Torta” se podrían sumar también Emiliano Amor, Esteban Pavez e incluso Mauricio Isla si no renueva su contrato.

