¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP

A Pablo Milad solo le quedan un par de meses como presidente de la ANFP, pues ya avisó que no irá a reelección. Sin embargo, en este tramo final de su periodo, el mandamás del fútbol chileno está haciendo las últimas gestiones para mantener su legado y así lo reveló Juan Cristóbal Guarello.

"Quieren cambiar los estatutos de la ANFP y van a separar la federación de la ANFP. Pero quieren dejar todo amarradito", comenzó diciendo el comunicador en su programa "La Hora de King Kong".

El plan de Pablo Milad antes de abandonar la ANFP

Luego de aquello, Guarello afirmó el gran plan de Milad. "No puede seguir legalmente a cargo de la ANFP. Son dos periodos por ley (hasta 2026 que finaliza su cargo). Ahora quieren cambiar los estatutos en la Federación. Milad quiere renunciar a la Federación y designar a su secretario general Jorge Yunge".

Avisan que Milad quiere mantener su legado utilizando a Jorge Yunge.

Guarello y su mensaje a Milad

El comunicador está tan seguro de lo que está diciendo que, incluso, le dejó un mensaje a Milad. "Como Milad ya se apernó en la FIFA hasta el 2029, queda todo ordenado. Se los digo hoy. Para que nadie se haga el sorprendido. Te lo estoy diciendo Pablo. Te quieres quedar con la ANFP y con Jorge Yunge en la Federación", señaló.

Así las cosas, ahora solo resta esperar para ver cómo se resuelve el futuro del fútbol chileno. Lo cierto es que el mandato de Pablo Milad ha sumergido a disciplina en una de las peores crisis de su historia, panorama que podría no cambiar si continúa el "Miladnismo".

