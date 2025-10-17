¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP

Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido
esteban paredes opina del futuro de arturo vidal.

Esteban Paredes sobre la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo: "hay que respetar su decisión"
Colo Colo tendrá que pagar multa.

No paran los problemas: Colo Colo debe pagar esta millonaria multa por culpa de sus hinchas
Esteban Paredes alza la voz ante denuncia de Magallanes.

EXCLUSIVO: Esteban Paredes alza la voz ante denuncia presentada por Magallanes
El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas

¡Fiscal nacional respondió! El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas
Levantan desafuero de Joaquín Lavín León

Fiscalía afirma tener pruebas de sobra: Corte da luz verde al desafuero de Joaquín Lavín Jr.
Benjamín Pérez suma sus primeros puntos ATP.

¡Sigue haciendo historia! Benjamín Pérez está viviendo un sueño en el M15 de Santiago
Universidad de Chile recupera jugadores para la previa con Lanús.

¡Sonríen los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa con Lanús

A Pablo Milad solo le quedan un par de meses como presidente de la ANFP, pues ya avisó que no irá a reelección. Sin embargo, en este tramo final de su periodo, el mandamás del fútbol chileno está haciendo las últimas gestiones para mantener su legado y así lo reveló Juan Cristóbal Guarello.

"Quieren cambiar los estatutos de la ANFP y van a separar la federación de la ANFP. Pero quieren dejar todo amarradito", comenzó diciendo el comunicador en su programa "La Hora de King Kong".

El plan de Pablo Milad antes de abandonar la ANFP

Luego de aquello, Guarello afirmó el gran plan de Milad. "No puede seguir legalmente a cargo de la ANFP. Son dos periodos por ley (hasta 2026 que finaliza su cargo). Ahora quieren cambiar los estatutos en la Federación. Milad quiere renunciar a la Federación y designar a su secretario general Jorge Yunge".

Quizás te pueda interesar: Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido

Pablo Milad y Jorge Yunge.
Avisan que Milad quiere mantener su legado utilizando a Jorge Yunge.

Guarello y su mensaje a Milad

El comunicador está tan seguro de lo que está diciendo que, incluso, le dejó un mensaje a Milad. "Como Milad ya se apernó en la FIFA hasta el 2029, queda todo ordenado. Se los digo hoy. Para que nadie se haga el sorprendido. Te lo estoy diciendo Pablo. Te quieres quedar con la ANFP y con Jorge Yunge en la Federación", señaló.

Así las cosas, ahora solo resta esperar para ver cómo se resuelve el futuro del fútbol chileno. Lo cierto es que el mandato de Pablo Milad ha sumergido a disciplina en una de las peores crisis de su historia, panorama que podría no cambiar si continúa el "Miladnismo".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido
esteban paredes opina del futuro de arturo vidal.

Esteban Paredes sobre la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo: "hay que respetar su decisión"
Colo Colo tendrá que pagar multa.

No paran los problemas: Colo Colo debe pagar esta millonaria multa por culpa de sus hinchas
Esteban Paredes alza la voz ante denuncia de Magallanes.

EXCLUSIVO: Esteban Paredes alza la voz ante denuncia presentada por Magallanes
El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas

¡Fiscal nacional respondió! El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas
Levantan desafuero de Joaquín Lavín León

Fiscalía afirma tener pruebas de sobra: Corte da luz verde al desafuero de Joaquín Lavín Jr.
Benjamín Pérez suma sus primeros puntos ATP.

¡Sigue haciendo historia! Benjamín Pérez está viviendo un sueño en el M15 de Santiago
Universidad de Chile recupera jugadores para la previa con Lanús.

¡Sonríen los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa con Lanús
Tricel toma decisión definitiva sobre Daniel Jadue

La decisión definitiva del Tricel ¿En qué quedó la candidatura parlamentaria de Daniel Jadue?
Universidad de Chile prepara una salida del club.

¡Seguiría en Chile! Universidad de Chile busca salida de uno de sus delanteros
venezolano se llenó de críticas por comentario sobre Chile

“Yo amo Chile, pero…”: Tiktoker venezolano dejó la grande con crítica sobre “falta de felicidad”
Se define la gran final del Mundial sub-20.

¿Quién se llevará la gloria? La definición del Mundial sub-20 llega este fin de semana
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Sigue firme! Alejandro Tabilo continúa cosechando triunfos en Italia
Detienen a principal sospechoso en caso de Krishna Aguilera

¡Se niega a colaborar! Detienen a principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera
ministro de Energía deja el ministerio en medio de crisis por tarifas de luz

¡Remezón en La Moneda! Presidente Boric pidió renuncia de ministro de Energía por error en cuentas de luz
Nicolás Suárez se lesiona en Colo Colo.

Tres meses fuera: polémico jugador de Chile Sub 20 sufre en su regreso a Colo Colo
Nicolás Córdova recibe duras críticas.

¿Dictador? Exayudante de Nicolás Córdova revela feas actitudes protagonizadas por el DT
La U quiere suspender el clásico unviersitario.

Nueva teleserie: U de Chile quiere reprogramar clásico universitario y esta es la postura de la UC