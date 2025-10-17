Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido

No cabe ninguna duda de que Coquimbo Unido ha sido el mejor equipo del la Liga de Primera. Los Piratas son punteros absolutos y tienen importantes chances de quedarse con el título, contexto en el que Diego "Mono" Sánchez reveló el gran secreto del plantel.

El guardameta se prepara para enfrentar a Colo Colo en un partido que puede terminar siendo clave para la coronación pirata. En ese sentido, señaló que "muchos partidos los hemos ganado con la gente que entra del banco. Todos somos importantes. Entrenamos como si fuéramos a jugar todos".

El secreto de Coquimbo Unido para ser el mejor equipo de Chile

Además, el "Mono" reveló la clave de Coquimbo Unido. "Tenemos que seguir creyendo en nosotros, no creernos más ni menos. Seguir humildes como en cada entrenamiento. Más que una arenga es un llamado a mantener. Todos tenemos peso en el camarín. No hay cabrones como se hacía antiguamente y se nota en la cancha".

Para Diego Sánchez la clave es no tener cabrones en el camarín.

El "Mono" llama a la tranquilidad

A pesar de tener grandes chanches de quedarse con la corona del fútbol chileno, el arquero no pierde la tranquilidad. "Esto se gana con logros, algo que aún no se logra, pero estamos en camino. Sería hermoso ver mi nombre, el de Toto, el de Chino que ha hecho un trabajo gigante con Miguel, el de los canteranos, Galani, Pichu Cabrera. Todos trabajamos para eso, son sueños de cada uno. Para mí es un sueño hacer historia en un club", dijo.

Así las cosas, el guardameta sacó a relucir la razón por la que el equipo de la cuarta región tiene prácticamente abrochado el título de la temporada 2025. Salvo una verdadera tragedia, la Liga de Primera se irá hasta la zona para que los Piratas lo levanten por primera vez en su historia.

