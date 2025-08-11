“Te guste o no”: La contundente respuesta de Guarello a dichos de Francisco Orrego sobre Carlos Caszely

Carlos Caszely

Por: Catalina Martínez

La semana pasada, Francisco Orrego —recordado por su fallida candidatura a la gobernación de la Región Metropolitana— lanzó duras críticas hacia el icónico exfutbolista Carlos Caszely.

En una reciente intervención en el programa Sin Filtros, el abogado calificó de “ignorante” al llamado rey del metro cuadrado, luego de que éste cuestionara el enfoque de los medios hacia Jeannette Jara y José Antonio Kast. Según su análisis, mientras la candidata oficialista es etiquetada como comunista, el líder del Partido Republicano no es tildado de fascista.

Lo anterior, habría indignado a Orrego, quien sostuvo que “un republicano puede ser un conservador durísimo, un católico practicante, puede ser un compadre que tenga temas valóricos marcados por la Iglesia Católica, puede ser un social cristiano, puede ser un republicano, pero en ningún caso sería un fascista”.

“Entonces, a Carlos Caszely yo lo invito amablemente a que no desinforme, a que no genere fake news, a que no mienta, a que no genere mentiras en la unión pública y a que se eduque, a que lea, a que estudie”, sentenció. 

La respuesta de Guarello

Durante su programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello abordó la polémica y criticó con firmeza las declaraciones de Orrego, saliendo en defensa de Caszely y respaldando su perspectiva.

“Dijo que es un ignorante en política. Ya,es difícil. Habría que explicarle a Francisco Orrego que Caszely no es un ignorante en política. Es un hombre que ha vivido mucho. Que vivió grandes procesos políticos en este país, en primera persona. El gobierno de Frei, el gobierno de Allende. Fue a jugar España cuando todavía gobernaba Franco. Volvió a Chile cuando todavía estaba Pinochet y estaba intervenido Colo colo. Vio la intervención de la ANFP por parte de los militares, tuvo que ir a La Moneda”, partió diciendo Guarello.

“Estuvo en la franja del No. De hecho, la intervención de Caszely en la franja del No fue el momento con propaganda política que más votos le dio al No. La intervención de Caszely en la propaganda del No, en 1988, cuando sale y abraza a su mamá y dice: esta mujer es mi madre, fue el momento, fue el comercial o el producto de publicidad, que más votos giró hacia el No, por su profundo arraigo popular”, añadió.

“Yo fui a la despedida de Caszely. Debe haber sido la única vez que durante el gobierno de Pinochet hubo una verdadera manifestación política dentro del estadio. No sé si Caszely quería o no. Pero Caszely ha sido testigo de primera mano de la historia de Chile de los últimos 60, 70 años. No como un tipo que no conocía a nadie. Estuvo adentro, en el interior del poder”, recalcó el comunicador.

“Estuvo en el consulado en España. También Caszely fue muy amigo de Volodia Teitelboim. En la Unidad Popular fue un hombre cercano a Salvador Allende. Y desde su estatura, de figura, de estrella, para Pinochet fue un hombre intocable. Sufrió una campaña de desprestigio violenta por los medios chilenos que a mí me tocó verla. Fue sacado de la selección en el año 77 por razones políticas, para que no jugara en la eliminatoria. Es difícil que Caszely sea ignorante en materia política”, sostuvo el periodista. 

“Puede ser un riesgo que a ti no te gusten las opiniones de Caszely o puede ser que tú creas que Kast, que es tu candidato, no es un fascista. Algunos dirían que es un criptofascista. Es una definición bien interesante a nivel filosófica y política. Pero decir que Caszely es un ignorante político, es ser un ignorante de historia. Un ignorante en la historia de Chile. Y ser un ignorante en la historia popular de este país”, disparó Guarello.

“Eso es ser ignorante, porque Caszely realmente es un hombre testigo, en primera línea, de la historia de Chile. Te guste o no. No te gusta su opinión, mala suerte. Pero decir que Caszely es un ignorante... Todo lo que ha vivido Caszely, no lo podrías vivir ni en cien mil vidas", cerró su arremetida.

