“Es un ignorante”: La arremetida de Francisco Orrego contra Carlos Caszely tras dichos sobre Kast

En el programa Sin Filtros, el ex candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Francisco Orrego, abordó las recientes declaraciones del exfutbolista de Colo Colo, Carlos Caszely, sobre el candidato presidencial José Antonio Kast.

Todo luego de que, en medio de su participación en el programa Plan Perfecto, la leyenda del Albo apuntara contra el “doble estándar” de los medios al referirse a la candidata oficialista, Jeannette Jara, respecto a su contrincante del partido republicano.

"La televisión, los diarios, las radios dicen la comunista Jeannete Jara, pero no dicen el fascista Kast", afirmó Caszely en el espacio de CHV. Al ser consultado por el "manejo comunicacional", el exdeportista afirmó que eso ocurre y reiteró: "La comunista Jara y el fascista Kast, ya está, y quedamos todos tranquilos".

La reacción de Orrego

Frente a esas declaraciones, y desde su tribuna en Sin Filtros, Francisco Orrego sentenció que "Carlos Caszely tiene un problema más grave aún. Carlos es un ignorante. Carlos Caszely es un ignorante respecto a la político".

En esa misma línea, el abogado afirmó que el ídolo de Colo Colo "no entiende que según la definición de Hayek, todos los colectivismos totalitarios, nazismo, comunismo, fascismo y socialismo tienden a la centralización de la economía por parte del Estado".

“Un republicano puede ser un conservador durísimo, un católico practicante, puede ser un compadre que tenga temas valóricos marcados por la Iglesia Católica, puede ser un social cristiano, puede ser un republicano, pero en ningún caso sería un fascista", añadió Orrego.

"Entonces, a Carlos Caszely yo lo invito amablemente a que no desinforme, a que no genere fake news, a que no mienta, a que no genere mentiras en la unión pública y a que se eduque, a que lea, a que estudie", cerró.