“Mi imagen está por el suelo”: Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

Por: Catalina Martínez

Las reacciones continúan multiplicándose desde que se conocieron nuevos videos sobre el caso de María Elcira Contreras, la adulta mayor que se desvaneció sin dejar huella en mayo de 2024 dentro del fundo Las Tórtolas, en Limache.

En las imágenes recién se revela la presencia de un garzón que, de acuerdo con la familia de la mujer, no habría entregado declaración respecto a lo sucedido durante la jornada de su desaparición.

Para Carla Hernández, nieta de María Elcira, el comportamiento del garzón registrado en las grabaciones resulta inusual. La familia cuestiona que no se le haya tomado declaración en su momento, ya que se afirmó que se encontraba en la cocina al ocurrir los hechos, pese a que el video revela que estuvo en el exterior del recinto.

Garzón rompió el silencio 

Frente a las sospechas que comenzaron a rodearlo, el garzón rompió el silencio. Aseguró no tener relación alguna con lo ocurrido y que incluso salió a recorrer el lugar en un intento por encontrar a la mujer desaparecida.

“En el momento que yo salí, nosotros estábamos en el proceso de andar buscando. Andábamos haciendo reconocimiento. Yo salí hacia atrás porque se había visto que había ido hacia el sector de allá. Yo fui a ver si es que encontraba algo, pero nada más”, sentenció en entrevista con Contigo en la mañana.

Cuando le preguntaron por el video donde aparece mirando hacia todos lados, el trabajador explicó que “uno busca (a María Elcira), en eso andábamos nosotros. El personal del restaurante andaba en eso”.

En esa misma línea, el joven fue interpelado sobre por qué salió a buscar cuando Carabineros ya se había ido. “Eso no importa, nosotros podemos buscar igual por acá, el recinto es privado, nosotros podemos buscar. Ahora, yo en ningún momento me he negado a hacer cualquier tipo de declaración, pero desde ayer estamos saliendo en televisión por algo que al final yo ni siquiera tengo que ver”, expresó. 

Respecto a la llamada en la que parecía estar en el momento de la grabación, rememoró que “mi familia me estaba llamando, por el mismo problema que estaba pasando”. Además, afirmó que “la policía habló con todos nosotros acá en el restaurante. En la unidad policial, no. A nosotros nos interrogaron acá. Yo sigo trabajando acá”.

Ya hacia el cierre de su relato, el garzón sinceró el delicado momento por el que está pasando. “Uno sale a buscar y te toman como que si tú le hiciste algo a la señora y no corresponde. Yo estoy saturado con todo esto”, reveló. “Mi imagen se fue al piso. Gracias a la televisión, las noticias. Yo no voy a arriesgar 40 o 50 años de trabajo por una tontera. Mi imagen está por el suelo”, concluyó. 

