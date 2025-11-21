¡Apuntó a garzón! Eduardo Fuentes sacude el Caso María Elcira con impactante revelación personal

Durante la emisión de Buenos días a todos de este viernes, Eduardo Fuentes causó impacto al revelar que conocía de antemano al garzón que ahora figura como nuevo sujeto de interés en el caso de María Elcira Contreras.

Días atrás, en el programa La Tarde es Nuestra, se reveló información adicional relacionada con uno de los meseros que trabajaba en el Fundo Las Tórtolas de Limache el 12 de mayo de 2024.

Las imágenes muestran al sujeto en plena función, sirviendo a los clientes y moviéndose por el comedor. Sin embargo, la documentación oficial sostiene que esa jornada no contó con meseros de sexo masculino.

Según el documento elaborado por la PDI, solo mujeres estaban asignadas al servicio de mesas, mientras que los empleados hombres cumplían funciones restringidas a la cocina. Pese a ello, el video muestra al trabajador desplazándose por el fundo, como si le estuvieran dando instrucciones y se encontrara buscando algo, situación que generó interrogantes en el panel del programa de Canal 13.

La revelación de Eduardo Fuentes

Ahora, durante la más reciente edición del espacio de TVN, en la que participó Carla Hernández, nieta de María Elcira, Eduardo Fuentes aprovechó la instancia para revelar que conocía al garzón involucrado en los nuevos antecedentes.

"Voy a hacer una aclaración. Esto lo hemos conversado, yo lo he dicho acá… Yo conozco ese lugar, porque en mi rol de animador de festivales ahí en Limache, la producción me ha dejado en ese sitio. Nunca tuve problemas", partió diciendo el comunicador.

"El garzón que aparece en el video yo lo conozco, siempre atiende ahí, es muy afable. Parece ser el jefe de los garzones", añadió, asegurando que"estoy viendo el video sin el borrado y lo reconozco como alguien que trabaja ahí desde hace muchos años".

Ya entrado en el tema, planteó una hipótesis respecto a la conducta del garzón: "Uno podría pensar que están todos llamando, porque se dan cuenta de que (María Elcira) no es una persona que salió, sino que se había perdido y que es algo mucho más complejo". En esa misma línea, agregó: "Creo que esto se podría entender como 'quedó la cagada, se desapareció alguien, esto es peor de lo que creíamos'".

Por su parte, Carla Hernández pareció concordar con la teoría de Fuentes. "Para que te des cuenta, esto es lo que hace una mala investigación, porque a lo mejor el garzón no tiene nada que ver. Resulta que este es el efecto que provoca y esa es la rabia que tengo", sentenció. "A lo mejor el garzón hoy pasa un pésimo momento, se siente mal. Imagínate cómo nos sentimos nosotros, que se nos perdió nuestra abuela", agregó.

La nieta de María Elcira concluyó sus declaraciones señalando que "se va a pedir cambio de fiscal, de policía. Queremos que esté la Brigada ECOH y la ayuda del FBI, que se hace por una unidad que tiene la Fiscalía Nacional".