¡Apuntó a garzón! Eduardo Fuentes sacude el Caso María Elcira con impactante revelación personal

Eduardo Fuentes sacude el Caso María Elcira con impactante revelación personal

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

“Mi imagen está por el suelo”: Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

¡Para no perder el ritmo! La Roja ya confirma un nuevo amistoso para el próximo año
José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin

“Familiar de asesinos”: José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin
Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

¡Rompió el silencio! Manuel Pellegrini habló sobre su opción en La Roja

¿Llegará a Macúl? La respuesta de Bruno Barticciotto por opción de Colo Colo
Yuyuniz Navas se defiende tras ser vinculada con triple homicidio

¡ROMPIÓ EL SILENCIO! Personaje de la farándula se defiende tras ser vinculada con triple homicidio de La Reina
matías zaldivia

¡Una espina en el corazón! Matías Zaldivia habla sobre lo que le falta a Universidad de Chile

¡Un nuevo desafío! Humberto Suazo se convierte en director técnico en la Primera B
“Vas a ser mía”: Destapan macabro caso anterior de colombiano que acosó a influencer de 16 años

“Vas a ser mía”: Destapan macabro caso anterior de colombiano que acosó a influencer de 16 años

Durante la emisión de Buenos días a todos de este viernes, Eduardo Fuentes causó impacto al revelar que conocía de antemano al garzón que ahora figura como nuevo sujeto de interés en el caso de María Elcira Contreras.

Días atrás, en el programa La Tarde es Nuestra, se reveló información adicional relacionada con uno de los meseros que trabajaba en el Fundo Las Tórtolas de Limache el 12 de mayo de 2024.

Las imágenes muestran al sujeto en plena función, sirviendo a los clientes y moviéndose por el comedor. Sin embargo, la documentación oficial sostiene que esa jornada no contó con meseros de sexo masculino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Según el documento elaborado por la PDI, solo mujeres estaban asignadas al servicio de mesas, mientras que los empleados hombres cumplían funciones restringidas a la cocina. Pese a ello, el video muestra al trabajador desplazándose por el fundo, como si le estuvieran dando instrucciones y se encontrara buscando algo, situación que generó interrogantes en el panel del programa de Canal 13.

La revelación de Eduardo Fuentes 

Ahora, durante la más reciente edición del espacio de TVN, en la que participó Carla Hernández, nieta de María Elcira, Eduardo Fuentes aprovechó la instancia para revelar que conocía al garzón involucrado en los nuevos antecedentes.

"Voy a hacer una aclaración. Esto lo hemos conversado, yo lo he dicho acá… Yo conozco ese lugar, porque en mi rol de animador de festivales ahí en Limache, la producción me ha dejado en ese sitio. Nunca tuve problemas", partió diciendo el comunicador. 

"El garzón que aparece en el video yo lo conozco, siempre atiende ahí, es muy afable. Parece ser el jefe de los garzones", añadió, asegurando que"estoy viendo el video sin el borrado y lo reconozco como alguien que trabaja ahí desde hace muchos años".

Ya entrado en el tema, planteó una hipótesis respecto a la conducta del garzón: "Uno podría pensar que están todos llamando, porque se dan cuenta de que (María Elcira) no es una persona que salió, sino que se había perdido y que es algo mucho más complejo". En esa misma línea, agregó: "Creo que esto se podría entender como 'quedó la cagada, se desapareció alguien, esto es peor de lo que creíamos'".

Por su parte, Carla Hernández pareció concordar con la teoría de Fuentes. "Para que te des cuenta, esto es lo que hace una mala investigación, porque a lo mejor el garzón no tiene nada que ver. Resulta que este es el efecto que provoca y esa es la rabia que tengo", sentenció. "A lo mejor el garzón hoy pasa un pésimo momento, se siente mal. Imagínate cómo nos sentimos nosotros, que se nos perdió nuestra abuela", agregó. 

La nieta de María Elcira concluyó sus declaraciones señalando que "se va a pedir cambio de fiscal, de policía. Queremos que esté la Brigada ECOH y la ayuda del FBI, que se hace por una unidad que tiene la Fiscalía Nacional".

NOTAS DESTACADAS

Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

“Mi imagen está por el suelo”: Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

¡Para no perder el ritmo! La Roja ya confirma un nuevo amistoso para el próximo año
José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin

“Familiar de asesinos”: José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin
Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

¡Rompió el silencio! Manuel Pellegrini habló sobre su opción en La Roja

¿Llegará a Macúl? La respuesta de Bruno Barticciotto por opción de Colo Colo
Yuyuniz Navas se defiende tras ser vinculada con triple homicidio

¡ROMPIÓ EL SILENCIO! Personaje de la farándula se defiende tras ser vinculada con triple homicidio de La Reina
matías zaldivia

¡Una espina en el corazón! Matías Zaldivia habla sobre lo que le falta a Universidad de Chile

¡Un nuevo desafío! Humberto Suazo se convierte en director técnico en la Primera B
“Vas a ser mía”: Destapan macabro caso anterior de colombiano que acosó a influencer de 16 años

“Vas a ser mía”: Destapan macabro caso anterior de colombiano que acosó a influencer de 16 años
Los Cóndores vs Italia.

Cuándo y dónde ver el partidazo de los Cóndores contra la selección de rugby de Italia

Acusado de pegarle al hijo del DT: figura de Santiago Wanderers se defiende tras marginación
Joaquín Montecinos carga contra O'Higgins.

Joaquín Montecinos reaparece desde las sombras y le deja nuevas críticas a O'Higgins: "la gente no sabe..."
Figura de La Roja recibe aumento de sueldo.

El chileno mejor pagado del mundo: figura de La Roja y su millonario nuevo contrato con su club
Gustavo Álvarez U de Chile

Gustavo Álvarez define el panorama para enfrentar a su posible reemplazante en la U de Chile
Colo Colo tiene su primera salida confirmada.

Es un referente: Colo Colo tiene acuerdo para confirmar su primera salida de cara al 2026
Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes
¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial
Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¿Los conseguirán? Las prioridades de Colo Colo para traer como refuerzos