Se agranda el club: El nuevo jugador de Colo Colo que entrena junto a PF de Arturo Vidal

Arturo Vidal ha entrenado a lo largo de toda su carrera con Juan Ramírez, reconocido preparador físico que destaca por su buen trabajo. Actualmente el PF sigue entrenando al “King”, pero también se han sumado otros jugadores de Colo Colo que buscan estar al 100%.

Primero fueron Lucas Cepeda y Esteban Pavez quienes se sumaron a los trabajos de Juan Ramírez, para luego incorporar esporádicamente a Javier Correa. Ahora, al grupo de trabajo se sumó también Emiliano Amor.

El defensor quiere alcanzar su mejor nivel y ganarse la titularidad en el Cacique, razón por la que busca ese incentivo físico extra para lograrlo. Destacar que durante su estadía en Macul ha sufrido duras lesiones que lo han mermado, escenario en el que Juan Ramírez puede ser clave.

El panorama de los albos en este 2025 ha sido complejo y muy irregular, pero los jugadores no han escatimado en esfuerzos para incluso hacer estas sesiones dobles de entrenamiento para repuntar su nivel personal.

Lo cierto es que algo anda mal con el primer equipo y eso se ha visto traducido en los resultados, aunque un triunfo ante Universidad Católica podría ser la clave para levantar el pésimo momento.

