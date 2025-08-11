Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello

Luego de su fallida incursión en la política el año anterior, Francisco Orrego reapareció en el debate público con todo. El abogado le contestó a Juan Cristóbal Guarello tras la polémica que surgió en torno a la figura de Carlos Caszely, considerado uno de los grandes íconos del fútbol chileno.

Todo comenzó a raíz de unas recientes declaraciones del Rey del Metro Cuadrado, donde apuntó contra los medios en cuanto a la diferencia de trato con los candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast

Dichas palabras habrían indignado a Orrego, quien tildó al exfutbolista de “ignorante”. Frente a eso fue que Guarello salió en defensa de Caszely y su postura, repasando a Orrego y recordando la trayectoria y el rol clave del ídolo de Colo Colo en la historia de Chile. “Todo lo que ha vivido Caszely no lo podrías vivir ni en cien mil vidas”, sentenció.

La “contra” arremetida de Orrego

En ese contexto, Orrego aprovechó su intervención en Radio Agricultura para dedicarle unas palabras a Guarello, dejando entrever que réplica será reservada para el programa Sin Filtros. Eso sí, lo instó a un debate directo: “Cuando quieras hablar de política, ni un problema… invítame a tu programa o ven a Los 3 Mosqueteros en Radio Agricultura”.

Siguiendo esa misma idea, el abogado extendió una invitación “pública y abierta”, subrayando que él y el periodista comparten espacio como compañeros en la misma estación radial.

Conversemos de forma caballerosa, alegre, respetuosa y veamos categorías políticas y discutamos conceptos políticos”, afirmó. También lo llamó a evitar “shows” como la participación de Guarello en el programa Sin Filtros, invitándolo a debatir.

Vamos a conversar para que no andes amenazando a través de tu programa de YouTube. Cuando te vea a la salida de este programa en la radio, porque después de nosotros viene Deportes en Agricultura, también te lo voy a decir de forma personal. Te voy a invitar a debatir, a conversar, a que veamos que significa fascismo, compadre. Yo no estoy dispuesto a que nos sigan violentando a través de las redes sociales”, cerró Francisco Orrego. 

