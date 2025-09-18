Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana

En U de Chile ya están enfocados en lo que serán los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, donde buscarán dar el primer golpe en Perú. Para esto, Gustavo Álvarez ya tiene definida una formación sin grandes sorpresas, pero con algunas bajas importantes.

Los azules no pueden contar con Israel Poblete y Lucas Di Yorio, dos pilares del equipo que se encuentran lesionados actualmente. Sin embargo, Álvarez ha logrado contrarrestar esto y así lo demostró contra el Cacique en la Supercopa, donde no tuvo grandes problemas para quedarse con el triunfo.

La formación de U de Chile para los cuartos de la Copa Sudamericana

Así las cosas, y como equipo que gana repite, la formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Gustavo Álvarez repetirá la misma formación de la Supercopa.

¿Dónde y cuándo ver a la U por Copa Sudamericana?

Recordar que la visita de la U a Alianza Lima está pactada para este jueves 18 de septiembre a las 20:30 horas y se podrá ver por las pantallas de Disney +.

En caso de que el equipo chileno consiga meterse en la ronda de semifinales, el rival saldrá entre Lanús y Fluminense. Ambos equipos ya disputaron su partido de ida el cual quedó con victoria por la cuenta mínima para el equipo argentino, pero ahora resta la vuelta en el Estadio Maracaná.

