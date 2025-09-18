Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno

En U de Chile ya están enfocados en lo que serán los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, donde buscarán dar el primer golpe en Perú. Para esto, Gustavo Álvarez ya tiene definida una formación sin grandes sorpresas, pero con algunas bajas importantes.

Los azules no pueden contar con Israel Poblete y Lucas Di Yorio, dos pilares del equipo que se encuentran lesionados actualmente. Sin embargo, Álvarez ha logrado contrarrestar esto y así lo demostró contra el Cacique en la Supercopa, donde no tuvo grandes problemas para quedarse con el triunfo.

La formación de U de Chile para los cuartos de la Copa Sudamericana

Así las cosas, y como equipo que gana repite, la formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Quizás te pueda interesar: Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes tácen Colo Colo

formación u de chile copa sudamericana.
Gustavo Álvarez repetirá la misma formación de la Supercopa.

¿Dónde y cuándo ver a la U por Copa Sudamericana?

Recordar que la visita de la U a Alianza Lima está pactada para este jueves 18 de septiembre a las 20:30 horas y se podrá ver por las pantallas de Disney +.

En caso de que el equipo chileno consiga meterse en la ronda de semifinales, el rival saldrá entre Lanús y Fluminense. Ambos equipos ya disputaron su partido de ida el cual quedó con victoria por la cuenta mínima para el equipo argentino, pero ahora resta la vuelta en el Estadio Maracaná.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias

Se paraliza el mundo: Copa Davis puede dar la final soñada entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
venezuela descarta llegada de ricarod gareca.

Ricardo Gareca sufre portazo: Selección sudamericana lo cambia por este histórico DT
gabriel castellon se burla de colo colo.

No tuvo piedad: Gabriel Castellón se hace viral por burlarse de Colo Colo tras la Supercopa
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Con un delantero como defensa: Fernando Ortiz busca variantes en Colo Colo