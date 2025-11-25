¿Listo para el profesionalismo? Cristóbal Campos brilla con increíble atajada en partido amistoso

Cristóbal Campos se luce con atajada.

Por: Fabián Marambio

Cristóbal Campos causó mucha expectación hace un tiempo cuando sufrió un accidente que le costó la amputación de uno de sus pies. Sin embargo, el arquero no se ha rendido y ha sabido levantarse, siendo un ejemplo de resiliencia para todos quienes lo siguen.

El arquero sueña con volver al profesionalismo y se está preparando fuertemente para lograrlo con los colores de Provincial Talagante, equipo de Tercera B (quinta división) en el que también realiza labores administrativas.

La gran atajada de de Cristóbal Campos

El pasado viernes, Talagante disputó un cuadrangular amistoso que causó sorpresa al ver a Cristóbal Campos en el arco. Fue en ese contexto donde, al ser exigido desde media distancia, el canterano de la U se estiró como en sus mejores momentos para desviar el balón con la punta de sus dedos de la mano izquierda.

Desliza para ver:

Los hinchas quedaron asombrados con la atajada del guardameta y no tardaron en hacérselo saber con sus aplausos. Todo quedó registrado en un video que publicó el propio Campos en sus redes sociales, demostrando que está firme para cumplir su sueño de retornar al profesionalismo.

La declaración de Campos

En dicha publicación, el guardameta escribió las sensaciones con las que quedó después de volver a brillar en una cancha. “Con más que fe que el primer día. Paso a paso y disfrutando el proceso”, afirmó.

