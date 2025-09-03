¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así a el romántico viajero con un jugador menos, lo que obligó a cambiar los planes iniciales del entrenador.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de Universidad de Chile, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Universidad de Chile ya da vuelta la página y se enfoca en lo que será el próximo Superclásico ante Colo Colo por la Supercopa este 14 de septiembre en el estadio Santa Laura. Pero además de esto, sigue con el oído puesto en la Conmebol para conocer su decisión sobre la tragedia ocurrida ante Independiente de Avellaneda en la Copa Sudamericana.

Con respecto a esto, ya se habría filtrado el resultado de esto y en el romántico viajero ya estarían preparando todo para su futuro. Según la información de la prensa, los azules avanzarían a la siguiente fase de la Copa Sudamericana y recibirían a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sin la presencia de público en las tribunas.