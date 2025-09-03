¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Hace algunos días, Colo Colo anunció que Fernando Ortiz sería el nuevo director técnico del equipo tras la salida de Jorge Almirón. El estratega tiene una dura tarea ya que los albos deben recuperar mucho terreno en el Campeonato Nacional, además, ya tuvo su primer entrenamiento con miras a lo que será un nuevo Superclásico en la Supercopa este 14 de Septiembre.

Es aquí donde el nuevo estratega del cacique ya impuso sus ideas y comenzó a trabajar bajo su propia metodología de juego. Las tres grandes cosas que impondrá Fernando Ortiz es mayor trabajo con los jóvenes, donde el equipo tiene un bajo minutaje sub-21, presión alta e ir para adelante y gran protagonismo tanto de local como visitante.