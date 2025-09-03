¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Hace algunos días, Colo Colo anunció que Fernando Ortiz sería el nuevo director técnico del equipo tras la salida de Jorge Almirón. El estratega tiene una dura tarea ya que los albos deben recuperar mucho terreno en el Campeonato Nacional, además, ya tuvo su primer entrenamiento con miras a lo que será un nuevo Superclásico en la Supercopa este 14 de Septiembre.

Es aquí donde el nuevo estratega del cacique ya impuso sus ideas y comenzó a trabajar bajo su propia metodología de juego. Las tres grandes cosas que impondrá Fernando Ortiz es mayor trabajo con los jóvenes, donde el equipo tiene un bajo minutaje sub-21, presión alta e ir para adelante y gran protagonismo tanto de local como visitante.

NOTAS DESTACADAS

La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social