¡Una gran oportunidad! Figuras de La Roja sub-20 se suman a la selección adulta

Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

Por: Gonzalo Zamora

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Pese a quedar eliminada de la próxima cita mundialista, La Roja continúa con los trabajos preparatorios con miras a un nuevo proceso con el recambio incluido. Es aquí donde el día de mañana tendrán un duelo amistoso ante Perú en una nueva versión del clásico del pacífico, donde se espera al menos sumar una alegría después de tanto tiempo.

En las últimas horas se supo que tanto Iván Román como Lucas Assadi fueron liberados de la concentración de la selección debido a distintas lesiones, por lo que se llamaron a nuevos jugadores para suplirlos. Es aquí donde tres figuras de la sub-20 fueron convocados a la selección mayor, estos son los casos de Lautaro Millán, Ian Garguez y Agustín Arce.

