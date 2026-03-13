¡Sufren los azules! Figura de Universidad de Chile no avanza con su recuperación tras lesión

Esta temporada esta siendo bastante complicada para Universidad de Chile, donde durante esta semana, la directiva del romántico viajero decidió terminar de manera anticipada la relación con Francisco Meneghini debido a los malos resultados.

Hay que señalar que en lo que vamos del Campeonato Nacional, el romántico viajero sólo ha conseguido una victoria, la cuál fue ante Colo Colo en la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. Razón que los mantiene a sólo un punto de la zona de descenso.

Y por si fuera poco, Universidad de Chile tampoco participará en copas internacionales esta temporada debido a su temprana eliminación en la Copa Sudamericana. En el duelo para ingresar a la fase de grupos de la competición cayeron en los minutos finales ante Palestino.

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Universidad de Chile esta sufriendo actualmente con una temporada de malos resultados, donde el día de hoy se posicionan en el lugar 12 de la tabla del Campeonato Nacional, a sólo un punto de la peligrosa zona de descenso.

Aún no puede volver a jugar

Por otro lado, otro de los enormes problemas para los azules son las constantes y largas lesiones de sus jugadores, donde ahora una de sus figuras deberá tener más tiempo de recuperación del esperado. Este es el caso de Lucas Assadi, quien sufrió un esguince de tobillo y tras algunas complicaciones, recién podría regresar a las canchas en unas tres semanas más.

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