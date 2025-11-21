Acusado de pegarle al hijo del DT: figura de Santiago Wanderers se defiende tras marginación

Santiago Wanderers está disputando la liguilla de ascenso en la Primera B y empató ante Cobreloa en su primer partido por los cuartos de final. El gran ausente del duelo fue Jorge Gatica, figura del equipo que fue cortado tras, supuestamente, pegarle al hijo de su entrenador.

Gatica disputó 28 de 29 partidos de la fase regular de Primera B, pero aún así no apareció ante los loínos. Según informó el diario La Estrella de Valparaíso, la razón se debe a una una fuerte pelea que protagonizó con Enzo Sorace, coordinador el equipo e hijo del DT, incluso llegando a las manos.

Figura de Santiago Wanderers se defiende tras marginación

El caso causó mucho revuelo en la quinta región, a tal punto que el propio Jorge Gatica salió a aclarar el tema, aunque lo hizo escuetamente. Mediante una historia de Instagram, el mediocampista escribió que "esto es falso", aunque sin dar más detalles ni declaraciones sobre la situación.

Quizás te pueda interesar: Joaquín Montecinos reaparece desde las sombras y le deja nuevas críticas a O'Higgins: "la gente no sabe..."

Acusan orden dirigencial para cortar a figura de Wanderers.

Los hinchas también se han referido a la situación en las redes sociales apuntando directamente contra Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers. Los fanáticos del Decano acusan que el dirigente mandó a cortar a Gatica, tal y como lo hizo en otras ocasiones con Carlos Muños y con Marcelo Cañete.

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa vs Wanderers?

Después del empate 2-2 en la ida, ahora ambos equipos se enfrentarán en Calama el domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.