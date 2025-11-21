Acusado de pegarle al hijo del DT: figura de Santiago Wanderers se defiende tras marginación

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Joaquín Montecinos carga contra O'Higgins.

Joaquín Montecinos reaparece desde las sombras y le deja nuevas críticas a O'Higgins: "la gente no sabe..."
Figura de La Roja recibe aumento de sueldo.

El chileno mejor pagado del mundo: figura de La Roja y su millonario nuevo contrato con su club
Gustavo Álvarez U de Chile

Gustavo Álvarez define el panorama para enfrentar a su posible reemplazante en la U de Chile
Colo Colo tiene su primera salida confirmada.

Es un referente: Colo Colo tiene acuerdo para confirmar su primera salida de cara al 2026
Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes
¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial
Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¿Los conseguirán? Las prioridades de Colo Colo para traer como refuerzos

¡Golpe al mercado! Colo Colo va por el fichaje de un campeón del fútbol chileno
Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

“¿Cuál es su mérito?”: Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

Santiago Wanderers está disputando la liguilla de ascenso en la Primera B y empató ante Cobreloa en su primer partido por los cuartos de final. El gran ausente del duelo fue Jorge Gatica, figura del equipo que fue cortado tras, supuestamente, pegarle al hijo de su entrenador.

Gatica disputó 28 de 29 partidos de la fase regular de Primera B, pero aún así no apareció ante los loínos. Según informó el diario La Estrella de Valparaíso, la razón se debe a una una fuerte pelea que protagonizó con Enzo Sorace, coordinador el equipo e hijo del DT, incluso llegando a las manos.

Figura de Santiago Wanderers se defiende tras marginación

El caso causó mucho revuelo en la quinta región, a tal punto que el propio Jorge Gatica salió a aclarar el tema, aunque lo hizo escuetamente. Mediante una historia de Instagram, el mediocampista escribió que "esto es falso", aunque sin dar más detalles ni declaraciones sobre la situación.

Quizás te pueda interesar: Joaquín Montecinos reaparece desde las sombras y le deja nuevas críticas a O'Higgins: "la gente no sabe..."

Acusan orden dirigencial para cortar a figura de Wanderers.

Los hinchas también se han referido a la situación en las redes sociales apuntando directamente contra Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers. Los fanáticos del Decano acusan que el dirigente mandó a cortar a Gatica, tal y como lo hizo en otras ocasiones con Carlos Muños y con Marcelo Cañete.

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa vs Wanderers?

Después del empate 2-2 en la ida, ahora ambos equipos se enfrentarán en Calama el domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Joaquín Montecinos carga contra O'Higgins.

Joaquín Montecinos reaparece desde las sombras y le deja nuevas críticas a O'Higgins: "la gente no sabe..."
Figura de La Roja recibe aumento de sueldo.

El chileno mejor pagado del mundo: figura de La Roja y su millonario nuevo contrato con su club
Gustavo Álvarez U de Chile

Gustavo Álvarez define el panorama para enfrentar a su posible reemplazante en la U de Chile
Colo Colo tiene su primera salida confirmada.

Es un referente: Colo Colo tiene acuerdo para confirmar su primera salida de cara al 2026
Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes
¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial
Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¿Los conseguirán? Las prioridades de Colo Colo para traer como refuerzos

¡Golpe al mercado! Colo Colo va por el fichaje de un campeón del fútbol chileno
Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

“¿Cuál es su mérito?”: Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara
Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa

Operación segunda vuelta: Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

¡Preocupación azul! Gustavo Álvarez sería la principal opción de selección sudamericana

¿Sigue en el cacique? Colo Colo toma una decisión sobre la continuidad de Fernando Ortiz
Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

Contraloría inició investigación: Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

¡El único culpable! Revelan la razón por la que Manuel Pellegrini no llegaría a La Roja
Vuelco en Caso María Elcira: Destapan video de garzón que nunca declaró

Vuelco en Caso María Elcira: Destapan video de garzón que nunca declaró y que contradice informes oficiales
Sobreviviente confiesa grave error que terminó con tragedia en Torres del Paine

Sobreviviente confiesa grave error que terminó con tragedia en Torres del Paine: "Íbamos a morir todos"

¡Llaves definidas! Así quedó la conformación del repechaje para el Mundial 2026
Hombre abusó sexualmente de un perro en Coronel y terminó detenido

¡Horrible hecho quedó grabado! Hombre abusó sexualmente de un perro en Coronel y terminó detenido
Iván Zamorano aviva la polémica con Pavez.

"Reflejo del dolor...": Iván Zamorano aviva la polémica con Esteban Pavez y sus halagos a la UC