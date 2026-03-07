Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?

Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje

Por: Kevin Vejar

Sin duda alguna, uno de los equipos sensación de la Liga de Primera 2026 hasta la fecha ha sido Deportes Limache, y los buenos resultados le abrieron el apetito a una de las figuras del plantel, que incluso confesó que le gustaría jugar en Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

Hablamos de Marcelo Flores, quien en diálogo con En Cancha abordó lo que ha sido su primera temporada con la camiseta del 'Tomate Mecánico', y es que tras llegar este año proveniente de Deportes Recoleta, supo ganarse un puesto como titular indiscutido en el esquema del técnico Víctor Rivero.

Ante su gran momento futbolístico, el lateral izquierdo de 24 años no titubeó y reveló sus aspiraciones, entre las que asoma fichar por uno de los tres grandes: "Quiero tener más posibilidades, seguir escalando en el fútbol, jugar en algún otro equipo de renombre del país o ir al extranjero, que eso me encantaría hacerlo".

Marcelo Flores se ilusiona con dar el salto a un grande del país.

¿Cuál de los tres grandes prefiere Marcelo Flores?

Sin embargo, tras ser consultado por cuál club elegiría entre albos, azules y cruzados, se mostró abierto a cualquier opción: "No tengo ninguna preferencia, admiro a los tres equipos". "Trabajan muy bien en todos los sentidos, muy profesionales, que tienen una preocupación por el jugador y eso se va notando cuando uno visita las instalaciones o los estadios que están a otro nivel", expuso.

"Espero llegar ahí. Ojalá tener una oportunidad, para poder demostrar lo que vengo trabajando hace mucho tiempo en equipos que son destacados dentro de nuestro país", cerró Marcelo Flores, que si logra sostener su rendimiento esta temporada, podría ser una de las grandes sorpresas del próximo mercado de pases.

