¿Cortado por Ortiz?: Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo ante Audax Italiano

Esta tarde, Colo Colo visita a Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera, encuentro donde los albos intentarán reponerse de su dura derrota en el Superclásico, y luego de la comentada ausencia de Matías Fernández Cordero en la lista de citados, ahora salió a la luz la verdadera razón por la que no estará contra los itálicos.

Efectivamente, tras caer por la mínima en el Estadio Monumental frente a Universidad de Chile, el Cacique está obligado a retomar lo que venía haciendo en el torneo, donde se encuentra peleando la parte alta de la tabla gracias a tres victorias consecutivas ante Everton, Unión La Calera y O'Higgins de Rancagua.

En esa línea, lo lógico es que el técnico Fernando Ortiz quiera contar con sus mejores hombres en el Bicentenario de La Florida, por lo que la no citación de Fernández desató una ola de especulaciones sobre el rol que tiene el carrilero en el esquema del 'popular', considerando que es uno de los nuevos refuerzos de este 2026.

𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar contra Audax Italiano por la fecha 6 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre ⚪⚫ March 6, 2026

La verdad de la ausencia de Matías Fernández contra Audax

Mientras más de un fanático asumía que podría tratarse de un jugador 'cortado' por el DT, fue el periodista Cristián Alvarado quien, en el programa De Puntete, explicó su situación: "No trabajó con normalidad en la semana. Le dieron un par de días de reposo producto de un virus que lo aqueja con algo de fiebre, dolor de cuerpo y no está en condiciones".

"Por eso él sale de la convocatoria", concluyó el comunicador, por lo que sin Matías Fernández debido a dificultades médicas, Fernando Ortiz y sus dirigidos intentarán sacudirse de la derrota contra la U y llevarse los tres puntos en su visita a Audax Italiano, encuentro que verá su inicio este sábado desde las 18:00 horas.

