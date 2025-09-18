Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos

Con la llegada de las Fiestas Patrias 2025, las actividades típicas como bailes, juegos y celebraciones pueden generar un aumento de lesiones musculares, torceduras, esguinces y desgarros si no se toman precauciones. Desde la Clínica de Recuperación de Lesiones (CRL), expertos entregan consejos prácticos para disfrutar las festividades sin poner en riesgo la salud física.

Principales causas de lesiones en Fiestas Patrias

Durante estas celebraciones, los esfuerzos repetitivos y movimientos bruscos son los principales responsables de problemas musculares y articulares. Según el Dr. Alan Szinavel, médico de CRL, “se pueden producir lesiones agudas en ligamentos y músculos como esguinces y desgarros, o descompensación de dolor por lesiones crónicas como tendinopatías o artrosis. Estos cuadros pueden ocurrir en muñecas, hombros, muslos, rodillas, tobillos o columna”.

Entre las causas más frecuentes destacan:

Bailes y coreografías intensas sin descansos.

Juegos típicos que implican esfuerzos físicos o movimientos rápidos.

Movimientos repetitivos prolongados que irritan tendones y músculos.



Consejos para prevenir lesiones

Para minimizar riesgos y disfrutar de las Fiestas Patrias, el Dr. Szinavel y el equipo de CRL recomiendan:

Moderar la intensidad de los esfuerzos: regular el ritmo de bailes y juegos, evitando movimientos bruscos o excesivos. Tomar descansos entre actividades físicas intensas o repetitivas. Hidratación constante: consumir entre 2 y 3 litros de agua diarios. Dormir adecuadamente: asegurar 7 a 8 horas de sueño cada noche para favorecer la recuperación. Preparación física previa: realizar entrenamientos de fuerza y cardiovascular adaptados a cada persona para fortalecer músculos y mejorar resistencia.

Cuidado especial para adultos mayores

Los adultos mayores son un grupo que disfruta activamente de las festividades, pero requieren precauciones adicionales. Según Szinavel:

Evitar movimientos bruscos o rápidos.

No realizar actividades sobre superficies inestables o resbalosas.

Incorporar entrenamientos adaptados de fuerza y cardiovascular para reducir riesgos de caídas y fracturas, especialmente en cadera o columna.

Sobre Clínica CRL

La Clínica de Recuperación de Lesiones (CRL) fue fundada en 2018 con el objetivo de ofrecer soluciones médicas avanzadas y menos invasivas que la cirugía, centradas en un modelo médico-kinésico único. Sus fundadores, Felipe Fernández y Felipe González, consolidaron un enfoque resolutivo para lesiones musculoesqueléticas que combina prevención, tratamiento y recuperación integral.

Con estos cuidados, tanto jóvenes como adultos mayores pueden disfrutar de las Fiestas Patrias sin riesgos, previniendo esguinces, torceduras y otras lesiones que puedan arruinar las celebraciones.