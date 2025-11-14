¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez

Este fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Durante esta semana se ha vivido una enorme polémica en Colo Colo luego de las declaraciones de Esteban Pavez, quien señaló que como institución, actualmente Universidad Católica era la más grande. Esto provocó gran rechazo desde un sector de los albos, donde incluso se dice que esto habría sepultado su salida del equipo a final de temporada.

La respuesta del DT

Si bien esta situación puede tener diversas opiniones e interpretaciones, lo cierto es que desde los albos no gustó para nada y quien salió a referirse al tema ahora fue el DT del equipo Fernando Ortiz. "Esteban se manifestó de esa manera y hay que respetarlo, yo en lo particular no lo comparto y tengo millones de maneras para justificar que Colo Colo es el más grande de Chile".

También te puede interesar: ¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa