¡Se ganó la camiseta! Colo Colo buscaría blindar a uno de sus buenos refuerzos

Colo Colo continúa con una buena temporada, donde en este momento son el actual puntero del Campeonato Nacional, manteniéndose a un punto de distancia de Deportes Limache, todo esto mientras además se disputa la Copa de La Liga.

La Copa de la Liga, el torneo que debuta este año en nuestro país con el objetivo de traer mayor competencia en el fútbol chileno llegó a su tercera fecha, donde el desgaste de jugar tan seguido ya se está notando en algunos equipos, lo que ha demostrado la poca preparación que se tiene en nuestra liga.

En la segunda fecha de esta nueva competición, Colo Colo mostró un gran nivel para derrotar en condición de visitante a Deportes Concepción por 3-1, dejando bastante satisfechos a sus hinchas, ya que pese a los buenos resultados, venían consiguiendo victorias por diferencias mínimas.

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Colo Colo vuelve a la acción este miércoles por lo que sería el cierre de la primera etapa de la Copa de La Liga, ante el regreso del Campeonato Nacional. Los albos enfrentarán en condición de local a Huachipato desde las 18:00 horas.

Se ganó un lugar en el equipo

En el último triunfo del cacique ante Deportes Concepción, uno que volvió a mostrar su calidad como figura del equipo fue Álvaro Madrid, quien tras su llegada desde Everton ha sido un gran aporte en el equipo. Es por esto que desde la directiva de Blanco y Negro ya están buscando hacer efectiva la opción de compra al cuadro ruletero, pero para esto deberán desembolsar unos 600 mil dólares.

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