IMPACTO: exponen el frío WhatsApp que envió sujeto que asesinó a puñaladas a su examigo en Puente Alto

Durante las últimas horas en el matinal Contigo en la Mañana expusieron el caso de un sujeto que asesinó a puñaladas a su examigo en Puente Alto. El victimario Bryan Yáñez, conocido como 'El Drone', habría confesado el crimen a través de una conversación de WhatsApp y a la fecha se encuentra prófugo.

Dante Henríquez fue asesinado el pasado 27 de febrero y recogió diversos relatos de la familia, todo se originó, luego de que Dante y Bryan discutieran, al encontrarse en una micro. Cabe señalar que el primer joven se reunió con otro amigo, Maximiliano y fue en eso cuando ambos se encontraban dialogando en un auto que apareció Bryan quien atacó la víctima.

Los detalles del ataque de sujeto a su examigo

"Él no paró de propinarle puñaladas", describió la escena el testigo, quien llevó a su amigo al Sapu. De ahí fue derivado al Hospital Sótero del Río, donde se constató su fallecimiento. Su padre, Claudio Henríquez, describió los instantes previos: "Venía muy pálido, me dijo 'me encontré con 'El Drone', que venía con la mamá y me empezó a echar la 'añiñá'. Le dije no salgas, quédate acá", contó el progenitor al noticiario de CHV.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin embargo, Dante decidió salir, con el fatal desenlace. "Fueron puñaladas de muerte, con esa intención", afirmó Claudio. "Yo lo conozco, fueron amigos con mi hijo y él reconoce que él fue. Dijo que se iba a entregar y no lo ha hecho. Es un peligro, es una persona que no controla sus emociones", agregó el padre.

En una conversación a la que tuvo acceso el noticiero se leyó como Bryan confesó el asesinato. "Yo venía en la micro, del trabajo, con mi viejita al lado. Y él me echó la espantada. Fui pa' la casa, pa' dejar a mi vieja y me saqué la ropa de trabajo pa' pelear", escribió. "Lo fui a buscar, lo saqué del auto en el que andaba. Peleamos y lo maté", agregó, indicando que "lo sentía" y que se iba a entregar.

Te puede interesar: Karol Lucero en la mira de la DT: salieron a desmentir sus dichos