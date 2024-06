¡Rompió el silencio! Exintegrante de Morandé con Compañía revela que fue víctima de abuso

El exintegrante del programa de Kike Morandé, Morandé con Compañía, Luky Buzzio rompió el silencio y aseguró que fue víctima de abuso sexual cuando era tan solo un niño. El artista contó su historia en el podcast Historias Asombrosas, donde reveló lo que le ocurrió en casa de un familiar cercano, quien se aprovechó de él.

Cabe mencjonar que, el también conocido como Pichulotote se encuentra radicado en el Estados Unidos. Además en la entrevista para el podcast confesó que se tardó 45 años en poder relatar lo que vivió con tan solo 5 y 6 años de edad, asegurando que para el es como una "piedra en el zapato" pero que espera poder ayudar a otras personas.

¿Qué contó el exintegrante de Morandé con Compañía?

“Es como un fuego que no te deja vivir, siempre vas a sentir esa piedra en el zapato y no la vas a encontrar. Me costó mucho decirlo, pero quiero ayudar a otra gente” partió diciendo Buzzio en el programa que también se encuentra disponible en YouTube. Posteriormente, reveló que todo ocurrió cuando era apenas un niño.

“Más o menos tenía 5 o 6 años, mi hermano me llevaba cuatro años más... esto sucedió con un supuesto primo, el hijo de la hermana de mi abuela” dijo contando que estos episodios ocurrían en reuniones familiares. “Nos llevaba a jugar, y nos llevaba debajo de la cama y hacía sus malabares, esta astucia que tiene esta gente enferma, sus malabares nefastos con nosotros” narró.

Finalmente mencionó que este episodio lo marco de por vida y que también afecto su relación con su hija. “Yo jamás le dije a mi mamá, por miedo, no sé, no toqué el tema, fueron un par de veces. Mi hermano parece que le dijo después de adulto, pero igual ese tema nunca más lo tocamos” confesó manifestando que lo transformó en una persona insegura.

