¿De Brasil a Argentina?: Erick Pulgar ya tiene precio en Flamengo tras interés de River Plate

Luego de su arribo a mediados de 2022, Erick Pulgar supo hacerse un nombre propio en Flamengo y ya es toda una estrella en el fútbol brasileño, lo que despertó el interés de diversos clubes e incluso River Plate, por lo que el Mengao no perdió el tiempo y le puso precio a la carta del mediocampista nacional.

Efectivamente, tras su paso por el Galatasaray de Turquía, el oriundo de Antofagasta recaló en Río de Janeiro y de qué manera: ya suma diez títulos que incluyen nada más y nada menos que dos Copas Libertadores de América, lo que por supuesto convirtió al volante en un nombre muy atractivo dentro del mercado.

Resulta que, según el medio brasileño Globo, el ex Universidad Católica entró en el radar de diversos elencos de la MLS de Estados Unidos y hasta algunos cuadros de Europa, pero quien asoma con más fuerza para hacerse con sus servicios es River, que lo visualiza como el hombre ideal para liderar su mediocampo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

¿Cuánto le costaría Erick Pulgar a River Plate?

Consciente de la situación de su jugador, la dirigencia de Flamengo ya le puso precio, y es que sean los 'millonarios' o cualquiera de los otros aspirantes, el equipo que se lo lleve deberá pagar su cláusula de salida que está fijada en 4 millones de dólares, valor que comenzará a regir a mitad de esta temporada 2026.

NOVA MULTA RESCISÓRIA PARA PULGAR ⬇️💰



De acordo com o jornalista @DiogoDantas, a partir do meio do ano, a multa de Erick Pulgar para o mercado internacional será de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões).



River Plate, clubes da MLS e europeus já sondaram a situação do… pic.twitter.com/85V4BfXJCJ — Flamengo | Coluna do Fla (@ColunadoFla) March 14, 2026

Así las cosas. Mientras Erick Pulgar goza de su gran presente en tierras brasileñas, probablemente ya mira de reojo el futuro de su carrera, la cual a sus 32 años apunta a un importante cambio de aires que le permita continuar consiguiendo títulos y, de paso, seguir siendo alternativa para la Selección Chilena.

Te puede interesar: Nicolás Peric exige a este DT en la U para reemplazar a Meneghini: "Un hombre de fútbol"