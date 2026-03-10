¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini
La Roja ya se prepara para el próximo Mundial

¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja
Damián Pizarro suma bonos en Racing.

¿Apunta a La Roja? Damián Pizarro suma bonos en Racing y recibe una oportunidad de oro para su futuro
Colo Colo solicita aforo completo.

Para seguir en el primer lugar: Colo Colo toma decisión clave para el próximo encuentro ante Huachipato
Daniella Chávez se lanza contra la ANFP.

Hasta Daniella Chávez está disconforme con el arbitraje en Chile: promete desnudo para demostrar su descontento

El día de ayer, Universidad de Chile cerró una nueva fecha del Campeonato Nacional, recibiendo en condición de local a Universidad de Concepción, donde los azules querían dar vuelta la página tras la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Palestino.

Si bien los azules tomaron la iniciativa, sus ataques no causaban mucho peligro, por otro lado, el Campanil trabajó bien los contragolpes y fue en el minuto 38', donde Daniel Barrea abrió el marcador para la visita tras una horrible salida de Gabriel Castellón fuera de su área.

Ya en el segundo tiempo, Universidad de Concepción no salió con la misma intensidad y se dedicó más que nada a hacer tiempo. Fue aquí donde Universidad de Chile reaccionó y al minuto 55', Eduardo Vargas consiguió anotar el empate en el partido, siendo este el resultado final del encuentro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de ayer, Universidad de Chile sumó un empate ante Universidad de Concepción en el cierre de una nueva fecha del Campeonato Nacional. Este resultado causó gran malestar en la hinchada, quienes criticaron con todo el trabajo de Francisco Meneghini en el equipo.

La gran polémica de la semana

Pero el partido estuvo envuelto en una enorme polémica que se dio en los minutos finales, la cuál pudo cambiar el resultado final del encuentro. Esto ya que se dio una posible mano en el área de Universidad de Concepción y pese a los aireados reclamos del romántico viajero, el árbitro del encuentro desestimó sentenciar la pena máxima, terminando el partido con el empate 1-1.

Revisa a continuación el posible penal en cuestión:

También te puede interesar: ¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país

NOTAS DESTACADAS

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini
La Roja ya se prepara para el próximo Mundial

¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja
Damián Pizarro suma bonos en Racing.

¿Apunta a La Roja? Damián Pizarro suma bonos en Racing y recibe una oportunidad de oro para su futuro
Colo Colo solicita aforo completo.

Para seguir en el primer lugar: Colo Colo toma decisión clave para el próximo encuentro ante Huachipato
Daniella Chávez se lanza contra la ANFP.

Hasta Daniella Chávez está disconforme con el arbitraje en Chile: promete desnudo para demostrar su descontento
Mauricio Pinilla furia por penal no cobrado a U de Chile.

No quedó conforme: Mauricio Pinilla estalla en furia por penal no cobrado a U de Chile: “Para variar nos…”
Francisco Meneghini cuestionado con fuerza en U de Chile.

¿No siente vergüenza? La pregunta que puso en aprietos a Francisco Meneghini y que celebran hinchas de U de Chile
Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado
¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre

¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo