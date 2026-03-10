¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?

El día de ayer, Universidad de Chile cerró una nueva fecha del Campeonato Nacional, recibiendo en condición de local a Universidad de Concepción, donde los azules querían dar vuelta la página tras la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Palestino.

Si bien los azules tomaron la iniciativa, sus ataques no causaban mucho peligro, por otro lado, el Campanil trabajó bien los contragolpes y fue en el minuto 38', donde Daniel Barrea abrió el marcador para la visita tras una horrible salida de Gabriel Castellón fuera de su área.

Ya en el segundo tiempo, Universidad de Concepción no salió con la misma intensidad y se dedicó más que nada a hacer tiempo. Fue aquí donde Universidad de Chile reaccionó y al minuto 55', Eduardo Vargas consiguió anotar el empate en el partido, siendo este el resultado final del encuentro.

El día de ayer, Universidad de Chile sumó un empate ante Universidad de Concepción en el cierre de una nueva fecha del Campeonato Nacional. Este resultado causó gran malestar en la hinchada, quienes criticaron con todo el trabajo de Francisco Meneghini en el equipo.

La gran polémica de la semana

Pero el partido estuvo envuelto en una enorme polémica que se dio en los minutos finales, la cuál pudo cambiar el resultado final del encuentro. Esto ya que se dio una posible mano en el área de Universidad de Concepción y pese a los aireados reclamos del romántico viajero, el árbitro del encuentro desestimó sentenciar la pena máxima, terminando el partido con el empate 1-1.

Revisa a continuación el posible penal en cuestión:

