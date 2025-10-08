¿Lo probarás? Equipo nacional lanza al mercado su propio cereal con un concurso

El pasado domingo, Universidad de Chile disputó uno de sus duelos pendientes ante Deportes La Serena en condición de visitante, donde necesitaban una victoria para no perder la ilusión de la lucha por el título y permanecer en la segunda posición para así clasificar a la Copa Libertadores la próxima temporada.

La acción llegó en el segundo tiempo del partido, donde si bien el romántico viajero dominó todo el encuentro, los locales tuvieron su primer tiro al arco en el minuto 64', cuando Jeisson Vargas lanzó un tiro inatajable para anotar la apertura del marcador. Pese a que le anularon un gol a Lucas Assadi, los azules pudieron igualar el encuentro al minuto 86', con el gol de Lucas Di Yorio.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en la cuarta posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, donde si bien aún mantiene un partido pendiente, se estaría despidiendo de las opciones del título debido a la enorme distancia con el actual líder de la competencia, Coquimbo Unido.

Universidad de Chile ya se prepara para sus próximos desafíos, donde por el Campeonato Nacional deberá recibir a Palestino, rival directo en la lucha por las copas internacionales y luego tendrá su duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, donde primero las harán de local en el estadio nacional.

Pero además de esto, el romántico viajero sorprendió a sus hinchas al lanzar un nuevo producto al mercado con un interesante concurso, este es su cereal oficial. Los azules lo presentaron en los principales supermercados del país y cad acaja incluye el concurso "Tu Pelota Soñada", donde los fanáticos pueden diseñar un balón con los colores del equipo y participar por balones autografiados por el plantel.