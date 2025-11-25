¡Un duro golpe! Equipo nacional perdería la calidad de profesional en el fútbol chileno

ANFP sentencia descenso de Melipilla.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado
Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara

Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!
Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

¿Cuál será el grupo de la muerte? Revelan los bombos para el Mundial 2026
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¡Celebran los Cruzados! El importante regreso en Universidad Católica para la recta final

¡Sufre Colo Colo! La decisión de Coquimbo Unido sobre el traspaso de Bruno Cabrera
Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral

“Queda Evelyn para rato”: Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral

Cómo lograr una instalación perfecta de tu TV
La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

“Cada huevón hace la huevada que quiere”: La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

¡Lo pasa mal en Brasil! Las fuertes críticas del DT de Gremio a Alexander Aravena

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En el último tiempo se han dado diversos casos de equipos nacionales que han tenido problemas tanto financieros como de manejo, lo que los ha llevado a tener problemas con los entes rectores del fútbol chileno y en muchas ocasiones recibiendo castigos que van desde la pérdida de puntos, multas financieras e incluso pérdida de categoría.

Deberán iniciar desde cero

Uno de estos casos es lo que actualmente le está pasando a Barnechea, equipo que en su momento logró una gran hazaña al ascender a la Primera B y luego al año siguiente llegar a la máxima categoría de nuestro fútbol. Pero ahora, la Corte Suprema señaló que las sanciones impuestas por la ANFP de una multa por 1.500 UF y la pérdida de 45 puntos en la Segunda División son las correctas, categoría que ahora perdería sin siquiera disputar un sólo minuto y es más, el club podría ser desafiliado por completo y perder su categoría de profesional.

También te puede interesar: ¡Celebran los Cruzados! El importante regreso en Universidad Católica para la recta final

NOTAS DESTACADAS

Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado
Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara

Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!
Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

¿Cuál será el grupo de la muerte? Revelan los bombos para el Mundial 2026
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¡Celebran los Cruzados! El importante regreso en Universidad Católica para la recta final

¡Sufre Colo Colo! La decisión de Coquimbo Unido sobre el traspaso de Bruno Cabrera
Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral

“Queda Evelyn para rato”: Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral
La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

“Cada huevón hace la huevada que quiere”: La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

¡Lo pasa mal en Brasil! Las fuertes críticas del DT de Gremio a Alexander Aravena
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¡Su sueldo sería clave! Colo Colo ve con buenos ojos a seleccionado nacional en Brasil
Liceo de joven influencer evalúa drástica decisión frente a acoso de colombiano

¡Sujeto sigue libre! Liceo de joven influencer evalúa drástica decisión frente a acoso de colombiano
"Fantasma" Figueroa no va más en Nicaragua.

Listo para retornar a Chile: "Fantasma" Figueroa recibe pésima noticia en la banca de Nicaragua
Carlos Palacios se hincha a críticas en Boca Juniors.

No le dan tregua: ni la victoria de Boca Juniors salva de las críticas a Carlos Palacios en Argentina
Darío Osorio buscado desde la Premier League.

Para volver a la élite: el gigante dormido de Europa que está tras los pasos de Darío Osorio
Nicolás Jarry opina de Alejandro Tabilo.

Nicolás Jarry enciende la polémica por marginación de Alejandro Tabilo en Copa Davis
Colo Colo vs Cobresal sufre problemas.

Por culpa de la Teletón: "final" entre Colo Colo vs Cobresal recibe preocupante noticia
Cristóbal Campos se luce con atajada.

¿Listo para el profesionalismo? Cristóbal Campos brilla con increíble atajada en partido amistoso
La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi

¡Exige respuestas! La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi
U de Chile deberá buscar estadio.

¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final

¿Concuerdas con él? El fuerte análisis de Lucas Cepeda sobre el presente de La Roja