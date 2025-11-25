¡Un duro golpe! Equipo nacional perdería la calidad de profesional en el fútbol chileno

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

En el último tiempo se han dado diversos casos de equipos nacionales que han tenido problemas tanto financieros como de manejo, lo que los ha llevado a tener problemas con los entes rectores del fútbol chileno y en muchas ocasiones recibiendo castigos que van desde la pérdida de puntos, multas financieras e incluso pérdida de categoría.

Deberán iniciar desde cero

Uno de estos casos es lo que actualmente le está pasando a Barnechea, equipo que en su momento logró una gran hazaña al ascender a la Primera B y luego al año siguiente llegar a la máxima categoría de nuestro fútbol. Pero ahora, la Corte Suprema señaló que las sanciones impuestas por la ANFP de una multa por 1.500 UF y la pérdida de 45 puntos en la Segunda División son las correctas, categoría que ahora perdería sin siquiera disputar un sólo minuto y es más, el club podría ser desafiliado por completo y perder su categoría de profesional.

