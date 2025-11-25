¡Celebran los Cruzados! El importante regreso en Universidad Católica para la recta final

Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad Católica recibía en condición de local a Palestino, donde el cuadro cruzado buscaba mantener su condición de Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

El partido estuvo bastante travado por varios instantes del encuentro, pero fue el cuadro cruzado quien golpeó primero, ya que al minuto 33', Fernando Zampedri abrió la cuenta a través de un dudoso lanzamiento penal. Luego en el segundo tiempo, Junior Marabel empataría las acciones al minuto 56', pero tras cartón, Eduard Bello anotaría un confuso golazo al minuto 59', para darle la victoria al equipo local.

Con este buen triunfo, Universidad Católica se mantiene en el segundo lugar de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, lo que les permite de momento quedarse con el puesto del Chile 2, aunque sólo se mantiene a tres unidades de Universidad de Chile por el cupo a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Gracias a la buena victoria sobre Palestino de este fin de semana por 2-1, Universidad Católica sigue manteniéndose en el segundo puesto, asegurando el cupo de Chile 2 que clasifica a la Copa Libertadores. Pero ahora cerrará su participación en el Campeonato Nacional con dos complicados duelos ante Huachipato y Unión La Calera, respectivamente.

Recuperan una figura fundamental

Pero para esta recta final del Campeonato Nacional, el cuadro cruzado recibió muy buenas noticias sobre el regreso de una de las grandes figuras del equipo tras una dura lesión. Este es el caso de Cristián Cuevas, quien había sufrido un desgarro en el aductor, donde incluso se pensó que debería pasar por el quirófano, pero las últimas informaciones aseguran que si bien está descartado para el duelo de este sábado, podría estar citado para el duelo final de la próxima semana.

