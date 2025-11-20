Equipo del fútbol chileno desciende tras dura sanción de la ANFP: le quitaron 36 puntos

El fútbol chileno nunca está exento de polémicas y ahora surgió una nueva que se robó las miradas de todo el mundo. Y es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sentenció el descenso de Deportes Melipilla después de restarle un total de 36 puntos.

Los Potros habían sido sancionados por la Unidad de Control Financiero por incumplimiento en reponer la garantía que debía destinarse a respaldar los pagos por subrogación de sus jugadores. Si bien es cierto que, en primera instancia, desde la ANFP desestimaron la denuncia, ahora todo sufrió un potente giro.

La ANFP sentencia el descenso de Deportes Melipilla

Ahora, desde el Tribunal de Disciplina decidieron acoger la denuncia y desestimar el fallo anterior. La razón se debe a que Melipilla comunicó a la Primera Sala que había realizado la restitución de los fondos el 17 de septiembre, el problema es que debía hacerlo el pasado 26 de agosto. Este incumplimiento en los plazos provocó que la ANFP los sancionara duramente, haciendo cumplir la ley.

Deportes Melipilla desciende al amateurismo por secretaría.

Así las cosas, desde la ANFP establecieron que Deportes Melipilla incumplió reiteradamente con el pago de obligaciones laborales y previsionales, además de no ejecutar las garantías. Con esto, decidieron descontarle 36 puntos y sellar su descenso a la Tercera A del fútbol chileno, es decir, al amateurismo.

Desde Deportes Melipilla no se han referido a la situación e incluso han utilizado sus redes sociales para emitir otro tipo de información respecto a los compromisos venideros, lo que tiene a todos los hinchas insatisfechos y muy molestos.

