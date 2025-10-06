¿Lo sacan de foco? En la U estallan en furia por llamado de gigante argentino a Lucas Assadi

Lucas Assadi y el llamado que enoja a la U.

Por: Fabián Marambio

Lucas Assadi está siendo la gran figura de Universidad de Chile en este 2025, rendimiento que ha colaborado fuertemente para alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin embargo, todo no es alegría en los dirigentes de la U ya que estallaron en furia por una situación que involucra a su estrella.

Según revelaron en Argentina, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, se habría contactado directamente con el '10' de los azules para expresarle su interés de ficharlo de cara a la próxima temporada, llamado que se da justamente antes de las semifinales ante Lanús por Sudamericana.

Esta no es la primera vez que el histórico jugador argentino utiliza esta técnica para convencer a los jugadores, pues hace un año hizo algo parecido con Carlos Palacios mientras la "Joya" disputaba cuartos de final de Copa Libertadores con Colo Colo.

En la U explotan por llamado a Lucas Assadi.
Desde Boca Juniors comienzan a tentar a Assadi.

En la U estallan por llamada de Riquelme a Lucas Assadi

Todo este escenario tiene vuelto en llamas a Michael Clark, quien estaría totalmente molesto por la situación, ya que los azules están con la mente puesta en las semifinales de Sudamericana y esto podría desenfocar a Assadi, la gran estrella del equipo.

Lo cierto es que el '10' comienza a llamar la atención de los clubes con sus brillantes actuaciones en la U, aunque ahora tiene que estar 100% enfocado en los desafíos que lo avecinan, pudiendo marcar una época si se queda con la Copa Sudamericana 2025.

