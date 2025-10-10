Están atentos a La Roja: en Betis se refieren a la posibilidad de perder a Manuel Pallegrini

Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Por: Fabián Marambio

Manuel Pellegrini continúa sin renovar en el Real Betis y la opción de verlo como entrenador de La Roja en el corto plazo sigue intacto. Es más, desde su club ya afrontan la posibilidad de perderlo y, por lo mismo, se refirieron a fondo sobre la situación del "Ingeniero".

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, señaló en El Desmarque que "las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad… Son cuestiones del día a día, que hay que tratarlas de forma interna con muchísimo respeto, pero creo que hay que dar naturalidad y para nada me incomodo o me pongo nervioso".

En el Betis destacan la labor de Manuel Pellegrini

Respecto al trabajo del "Ingeniero", Fajardo agregó que lo mejor que tiene es "la capacidad que tiene para gestionar el vestuario... he trabajado con entrenadores más jóvenes, quizás de la nueva generación y no diferencio esa energía o esa ilusión en el día a día de Manuel respecto a ellos. Manuel afronta todos los partidos con la máxima ilusión, con el máximo compromiso y ahí poco puedo objetar, solo poner en valor el trabajo que lleva a cabo”.

Manuel Pellegrini elige entre Betis o Chile.
En España no se ponen nerviosos por la situación de Pellegrini.

Aún quedan meses para que Pellegrini resuelva su situación con el equipo español, pero aún no han habido novedades respecto alguna posibilidad de renovación de contrato que lo pueda alejar de La Roja.

El "Ingeniero" espera dirigir en algún momento al país, pero quiere hacerlo con una dirigencia seria que lo respalde en su proceso. De momento está Pablo Milad al mando, pero su estadía tiene los días contados y su reemplazante tendrá como gran tarea sellar la llegada de un nuevo DT.

