Empate histórico: La carrera presidencial toma importante camino según Panel Ciudadano UDD

La última encuesta del Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado, muestra un cambio significativo en la contienda presidencial chilena que ha generado gran debate en los sectores políticos. Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, empata en el primer lugar con José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, con un 25% de respaldo cada uno.

Este resultado marca un repunte importante para Jara y refleja la volatilidad del electorado a pocas semanas de la primera vuelta.

Principales candidatos: evolución y tendencias

En el tercer lugar se mantiene Evelyn Matthei (Chile Vamos) con 16%, registrando una leve caída respecto a encuestas anteriores. Entre los demás contendores:

Johannes Kaiser (PNL) : 10% (+1).

: 10% (+1). Franco Parisi (PDG) : 9% (-1).

: 9% (-1). Harold Mayne-Nicholls : 3% (-1), consolidándose como el independiente mejor posicionado.

: 3% (-1), consolidándose como el independiente mejor posicionado. Marco Enríquez-Ominami : 2% (+1).

: 2% (+1). Eduardo Artés: 0% (-1).

Segunda vuelta: Jara enfrentaría desafíos

A pesar de que Jara lidera la intención de voto para la primera vuelta, los escenarios de segunda vuelta siguen siendo complejos para la abanderada:

Frente a José Antonio Kast , Jara alcanzaría 31% , mientras Kast obtendría 47% . Un 19% de los encuestados aún no decide, votaría nulo o no votará.

, Jara alcanzaría , mientras Kast obtendría . Un aún no decide, votaría nulo o no votará. En un eventual balotaje contra Evelyn Matthei, Jara lograría 28% frente al 45% de la representante de Chile Vamos, con un 27% de votantes indecisos o que podrían anular su voto.

Estos resultados muestran que, a pesar del crecimiento en la primera vuelta, consolidar su posición en la segunda será un desafío importante que deberá asumir de llegar a esta etapa. Pues, según lo recopilado, la movilización de votantes indecisos será clave para definir los resultados.

Claves para interpretar la encuesta

El empate técnico entre Jara y Kast confirma a ambos como favoritos para la primera vuelta. La caída de Matthei evidencia un cambio en la preferencia del electorado de Chile Vamos. Los candidatos independientes siguen influyendo, especialmente sobre votantes indecisos. La diferencia en intención de voto para la segunda vuelta demuestra que el panorama electoral aún no está definido y dependerá de la campaña y la participación ciudadana.

La carrera presidencial 2025 se mantiene reñida, con un electorado volátil y escenarios que podrían cambiar rápidamente. Las próximas semanas serán decisivas para consolidar liderazgos y definir estrategias rumbo a la primera vuelta que se encuentra a la vuelta de la esquina.

