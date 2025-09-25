José Antonio Kast y Soledad Onetto protagonizan tenso cruce en seminario: "...júzgueme y pídame el cargo”

Durante el seminario “Propuestas para el 2026-2030”, organizado por CLAPES UC, el candidato presidencial José Antonio Kast fue interrogado por la periodista Soledad Onetto sobre la viabilidad de sus promesas de campaña, lo que derivó en un intercambio marcado por la tensión.

El desencuentro comenzó con una pregunta directa de la comunicadora de Canal 13: “¿No es un engaño decir ‘yo soy capaz de hacer esto en 18 meses’ tal como la acusó usted (a Jeannette Jara) de presentar en su programa ciertas medidas que después no las sostuvo en el tiempo?”

Kast respondió de manera firme, aclarando que no había acusado a nadie: “Yo no la acusé de nada, yo dije que en su programa dijo que iban a estatizar la minería y ella dijo que eso era mentira. Esa fue la discusión. Yo no le pedí nada más. Ella dijo que había respaldado dos retiros y había respaldado más de dos; ella dijo que iba a regularizar y después que no iba a regularizar. Yo creo que no va a ganar, porque la gente ya se dio cuenta que es una mentira tras otra”.

La periodista insistió en el tema, cuestionando la factibilidad de los plazos: “Lo entiendo, ¿pero no es una mentira decir que ‘esto es posible hacerlo en 18 meses’? Insisto en el punto, candidato”.

Kast mantuvo su postura y desafió a que se le evalúe en el futuro: “No, y usted me podrá juzgar a los 18 meses. En 18 meses más, si yo soy Presidente, júzgueme y pídame el cargo”.

Onetto destacó que, más allá de su juicio personal, la evaluación final recaerá en la ciudadanía: “Y si en 18 meses eso no llega a ocurrir... porque lo importante no es que lo juzgue yo, lo va a juzgar la ciudadanía...”.

Finalmente, Kast coincidió en que la ciudadanía tendrá la última palabra, pero subrayó que la concreción de sus proyectos depende del respaldo parlamentario: “Así podré cumplir con mis compromisos de campaña”.

El cruce entre el presidenciable y la periodista fue uno de los momentos más comentados del seminario, generando debate en redes sociales sobre la seriedad y viabilidad de las promesas electorales de José Antonio Kast.