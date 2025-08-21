Emiliano Amor rompe el silencio y deja potente arenga en Colo Colo tras salida de Jorge Almirón

Jorge Almirón finalmente dejó de ser el entrenador de Colo Colo y los albos se preparan para jugar su primer partido sin él. En este sentido, Emiliano Amor rompió el silencio y dejó una potente arenga de cara a lo que se viene para el club.

"Siempre son partidos difíciles, son partidos largos, son partidos intensos. Sabemos que Palestino es un equipo muy fuerte, pero nosotros tenemos que sacar esta rabia que tenemos dentro, el orgullo, el trabajo que venimos haciendo e intentar mejorarlo y obviamente llevarnos los tres puntos, que los necesitamos y mucho", comenzó diciendo el defensor.

En ese sentido, agregó que "tenemos que ganar, este club tienes que hacerte responsable de todo, de las victorias, las derrotas, los empates, pero tenemos que salir a ganar en todos los estadios, tenemos que salir de local, de visitante, tenemos que ser protagonistas y tenemos que dejar el corazón en todo momento".

Emiliano Amor deja potente arenga tras la salida de Almirón.

Así las cosas, Emiliano Amor dejó una potente arenga por el momento actual que vive el Cacique, donde tendrán que vencer a un complejo Palestino para comenzar a dejar atrás la fuerte crisis deportiva que están atravesando.

El defensor argentino nacionalizado sirio se apunta como titular para este duelo ante los árabes, así que tendrá la posibilidad de ayudar en cancha al equipo después de esta potente arenga llena de mea culpa.

