Johnny Herrera se sufre en vivo y en directo por los hinchas de la U de Chile: "Los masacraron"

Por: Fabián Marambio

Nadie ha quedado indiferente a la verdadera masacre que sufrieron los hinchas de la U de Chile en Argentina y mucho menos Johnny Herrera, ídolo de los azules que se vio bastante afectado en sus labores como panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports.

En ese contexto, el exarquero señaló que "lo trágico es que no solo son barristas, son familias completas que viajaron con sus hijos. Piensas que estarás protegido al ver un espectáculo deportivo en el fútbol, pero quién los protegió a ellos".

En ese sentido, añadió que "el 99,9% son familias. Nada justifica que la policía abra la puerta para que los linchen. A quién responsabilizas, al equipo local. Agarran a seis o siete contra 300, arrancan desnudos".

Quizás te pueda interesar: Para marcar precedente: El extremo castigo que podrían recibir U de Chile e Independiente

u de chile
Herrera no pudo esconder su desazón en TNT Sports.

A modo de conclusión, el ídolo de la U criticó la falta de contingente policial. "No tengo uso de razón que haya venido una barra a Chile y haya pasado algo así. Salvo cuando vinieron unos peruanos y falleció un hincha. Los escolta la seguridad", dijo Herrera.

Es así como Johnny Herrera no quedó al margen de la terrible situación vivida por los fanáticos de la Universidad de Chile, quienes fueron verdaderamente masacrados en Argentina tanto por la policía como por los hinchas de Independiente.

