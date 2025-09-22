¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez

El fin de semana pasado, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Este partido además era el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, donde no solo comienza con una derrota, sino que lo hace ante el máximo rival del equipo y por si fuera poco, perdiendo un título. Ahora, el nuevo estratega albo tendrá que replantearse el sistema de juego, ya que su gran objetivo es clasificar a una copa internacional.

Este fin de semana no hubo acción de fútbol en nuestro país debido a las Fiestas Patrias y ahora comienza el parón en el Campeonato Nacional debido a la realización del Mundial Sub-20 en nuestro país. Pese a esto, los albos no quieren parar el ritmo de competencia y ya preparan algunos duelos amistosos.

Pero además de esto, también deben pensar en el millonario problema que puede traerles Salomón Rodríguez. El atacante sólo ha convertido dos goles en toda la temporada, siendo uno de los peores fichajes del último tiempo en Colo Colo y ahora en su contrato se especifíca que si juega dos duelos más por el cacique deben comprar el otro 50% de su pase por 1,2 millones de dólares.