VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre

Por: Gonzalo Zamora

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Este fin de semana, tras la sorpresiva caída de Deportes Limache por la cuenta mínima ante Everton de Viña del Mar, Universidad Católica tenía la principal opción de quedar como líder absoluto del Campeonato Nacional al enfrentarse ante O'Higgins en condición de visitante.

Por su parte, el Capo de Provincia está enfocado en la Copa Libertadores, donde esta semana enfrentará el duelo de vuelta para ingresar al torneo ante Deportes Tolima, es por esto que su estratega dejó algunos de los titulares en la banca, pensando en este vital encuentro.

Pese a esto, O'Higgins se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Bastián Yáñez al minuto 38'. Con esto, Universidad Católica perdió su gran oportunidad de ubicarse como el líder exclusivo del Campeonato Nacional, pero sigue luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Este fin de semana, O'Higgins sigue sorprendiendo, esta vez la víctima fue Universidad Católica, quienes cayeron por la cuenta mínima en condición de visitante, perdiendo así una muy buena opción para ubicarse en la cima del Campeonato Nacional.

Una pelea que da para hablar

Una situación que llamó la atención durante el encuentro, fue en los minutos finales con un buen tiro libre a favor del cuadro cruzado. La falta fue cometida sobre Clemente Montes, quien quería patearla, pero el balón lo tomó Matías Palavecino, a lo que Montes reaccionó con mucha violencia e insultos a su compañero. El resultado de esto fue un tiro libre casi perfecto, que de no ser por la enorme reacción de Omar Carabalí, terminaba en gol.

Revisa a continuación este curioso momento:

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
