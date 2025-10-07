¡No le gustó! Claudio Borghi explota contra Arturo Vidal por críticas a La Roja Sub-20

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

En su último encuentro por el grupo A, La Roja enfrentó al combinado de Egipto, donde el equipo nacional comenzó ganando con una anotación de Javier Cárcamo, pero con goles de Ahmed Abdin y Omar Kehdr en la última del partido, la selección chilena perdió el encuentro y gracias a su buena puntuación en el fairplay del torneo, clasificó como segundo del grupo a los octavos de final del Mundial sub-20.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Si bien La Roja sub-20 no ha tenido el mejor rendimiento en el Mundial de la categoría, lo cierto es que lograron la clasificación a los octavos de final donde deberán enfrentar a la selección de México. Pero uno que fue bastante crítico fue Arturo Vidal, quien destruyó el trabajo de Nicolás Córdova y lo que han hecho los jugadores.

A uno que no le gustaron estas declaraciones fue a Claudio Borgui, quien si bien sabe que los resultados no han sido los mejores, no le pareció criticar de esa forma a los jóvenes jugadores que se siguen formando. "Él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que todavía no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado".