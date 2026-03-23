¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers se ha robado la agenda noticiosa después de coronarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en la primera participación de su historia. El conjunto caturro derrotó al poderoso Flamengo en la gran final y se ganó su lugar en la Copa Intercontinental de la categoría, el que aparece como el único premio para la institución.

Y es que, aunque parezca insólito, el equipo de la quinta región no recibió premio económico por ser el flamante campeón del torneo continental. Esto ha generado la apertura de un debate importante entre quienes creen que es una buena medida y entre quienes critican a CONMEBOL por no beneficiar económicamente al club campeón.

Santiago Wanderers no ganó dinero por la Libertadores Sub 20

A pesar de que es el torneo juvenil más importante del continente, el ganador solo juega por la gloria. De igual forma, esta parece ser una medida adoptada a lo largo de todo el mundo, porque el campeón de la UEFA Youth League (Champions League juvenil) tampoco recibe beneficio económico por quedarse con el trofeo.

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De todas maneras, el verdadero premio para Santiago Wanderers fue la posibilidad de que sus canteranos se mostraran ante todo el mundo. Y es que son muchos los veedores que ya tienen entre ceja y ceja a las figuras del conjunto caturro, lo que les abrirá muchas puertas de cara al futuro.

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Así las cosas, la Copa Libertadores y CONMEBOL elevaron un debate importante después de no entregarle un premio económico al campeón de la Copa Libertadores Sub 20. Santiago Wanderers hizo historia al ganarla por primera vez para Chile y ahora podrá disputar la Copa Intercontinental contra un gigante europeo.