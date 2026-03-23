Pésima noticia para Ortiz: Colo Colo pierde a su jugar más importante para enfrentar a Deportes Concepción

En Colo Colo venían en alza después de sumar buenos triunfos en la Liga de Primera, pero el empate con sabor a derrota ante Coquimbo Unido complicó el panorama. Para más remate, Fernando Ortiz ahora recibió una pésima noticia después de que el jugador más importante del plantel quedara marginado para el duelo ante Deportes Concepción.

Se trata nada más y nada menos que de Arturo Vidal. El "King" salió con problemas tras el debut por la Copa de la Liga y, a pesar de mostrarse tranquilo tras el duelo, ahora se conoció la gravedad de su dolencia. Finalmente, todo terminó siendo peor de lo esperado y no podrá viajar a Concepción junto a sus compañeros.

Arturo Vidal es baja en Colo Colo

Esta situación obliga a Fernando Ortiz a buscar variantes en la defensa, una de las zonas que ha sido la más sólida para el Cacique. Sin embargo, ya sin Joaquín Sosa, y ahora sin Arturo Vidal, es posible que los albos se vean debilitados de manera importante por no contar con la jerarquía de ambos jugadores en el once inicial.

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Arturo Vidal se lesiona en el Cacique.

Las opciones del Cacique en defensa

El "Tano" tiene variantes para la defensa, y deberá buscar ayuda en ellas. Una de las opciones es el ingreso de Jonathan Villagra en reemplazo del "King", conformando una línea de tres junto a Javier Méndez y Erick Wiemberg, decisión que sería la que menos modificaría lo mostrado por el Cacique en los últimos días.

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Recordar que el partido del Cacique vs Deportes Concepción está pactado para este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en un Estadio Ester Roa Rebolledo que estará colmado de hinchas del León de Collao, quienes asistirán con la ilusión de volver a ver un triunfo del club ante los albos.