Pésima noticia para Ortiz: Colo Colo pierde a su jugar más importante para enfrentar a Deportes Concepción

Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Va por los octavos! Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en el Master 1000 de Miami
Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

¡Complicado momento! Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT en el Sevilla
“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda

“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda
Santiago Wanderers insólito premio.

¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20

"Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica
Figuras de Santiago Wanderers son buscadas desde el exterior.

¿Llegó el esperado recambio? Las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 que son seguidas desde el extranjero
Santiago Wanderers jugará la Intercontinental

Sin precedentes en Chile: Santiago Wanderers jugará la Intercontinental Sub 20 y espera por clubes gigantes del mundo

En Colo Colo venían en alza después de sumar buenos triunfos en la Liga de Primera, pero el empate con sabor a derrota ante Coquimbo Unido complicó el panorama. Para más remate, Fernando Ortiz ahora recibió una pésima noticia después de que el jugador más importante del plantel quedara marginado para el duelo ante Deportes Concepción.

Se trata nada más y nada menos que de Arturo Vidal. El "King" salió con problemas tras el debut por la Copa de la Liga y, a pesar de mostrarse tranquilo tras el duelo, ahora se conoció la gravedad de su dolencia. Finalmente, todo terminó siendo peor de lo esperado y no podrá viajar a Concepción junto a sus compañeros.

Arturo Vidal es baja en Colo Colo

Esta situación obliga a Fernando Ortiz a buscar variantes en la defensa, una de las zonas que ha sido la más sólida para el Cacique. Sin embargo, ya sin Joaquín Sosa, y ahora sin Arturo Vidal, es posible que los albos se vean debilitados de manera importante por no contar con la jerarquía de ambos jugadores en el once inicial.

Quizás te pueda interesar: "Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica

Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U
Arturo Vidal se lesiona en el Cacique.

Las opciones del Cacique en defensa

El "Tano" tiene variantes para la defensa, y deberá buscar ayuda en ellas. Una de las opciones es el ingreso de Jonathan Villagra en reemplazo del "King", conformando una línea de tres junto a Javier Méndez y Erick Wiemberg, decisión que sería la que menos modificaría lo mostrado por el Cacique en los últimos días.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Recordar que el partido del Cacique vs Deportes Concepción está pactado para este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en un Estadio Ester Roa Rebolledo que estará colmado de hinchas del León de Collao, quienes asistirán con la ilusión de volver a ver un triunfo del club ante los albos.

NOTAS DESTACADAS

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

“Va a tener malas noticias sí o sí”: Rodolfo Carter prende las alarmas por bencinas y cuestiona “cultura del subsidio”

¡Empiezan la poda! Universidad de Chile tendría al primer cortado para el segundo semestre
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡Va por los octavos! Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en el Master 1000 de Miami
Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

Bancada del PNL anunció ofensiva: La contundente acción contra exministra Aguilera tras polémica por “telefonazo”

¡Complicado momento! Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT en el Sevilla
“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda

“Había un hombre escondido”: Nuevo testimonio clave pondría contra las cuerdas a Nicolás Zepeda
Santiago Wanderers insólito premio.

¿Solo por el honor? El insólito premio económico de Santiago Wanderers por ganar la Copa Libertadores Sub 20

"Fuertes roces con referentes": las disputas internas que alejaron a Mauricio Isla de Universidad Católica
Figuras de Santiago Wanderers son buscadas desde el exterior.

¿Llegó el esperado recambio? Las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 que son seguidas desde el extranjero
Santiago Wanderers jugará la Intercontinental

Sin precedentes en Chile: Santiago Wanderers jugará la Intercontinental Sub 20 y espera por clubes gigantes del mundo
Revelan vínculos de U de Chile con narcotráfico.

Impresentable: destapan vínculos de jugadores y dirigentes de U de Chile con peligroso narcotraficante
Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago

¡Figura clave incluida!: Los dos jugadores que recupera la U para el debut de Fernando Gago
Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo

Cruzeiro mete miedo a la UC y anuncia a su nuevo DT europeo: ¡Fue campeón de Libertadores!
Gustavo Álvarez sería nuevo DT de un gigante de Conmebol tras dejar la U

"Avances muy positivos": Gustavo Álvarez sería nuevo DT de un gigante de Conmebol tras dejar la U
Carlos Caszely respalda la Copa de la Liga con ácido mensaje al fútbol chileno

VIDEO | Carlos Caszely respalda la Copa de la Liga con ácido mensaje al fútbol chileno: "Mientras más juegues..."
Ídolo de Colo Colo zamarrea a Javier Correa y se inclina por Maxi Romero

Ídolo de Colo Colo aconseja a Maximiliano Romero con palito a Javier Correa: "Es mechita corta"
Marea Roja Hinchas Chile

¿Madrugarás por la Roja? Mira cuándo y a qué hora juega Chile sus dos amistosos en Nueva Zelanda
Tanza Varela

Hija de once meses de Tanza Varela está hospitalizada y sin diagnóstico claro: ¿Qué le pasó?
Alexis Sánchez se llena de pifias en Sevilla tras grosero error y nueva derrota

VIDEO | Alexis Sánchez se llena de pifias en Sevilla tras grosero error y nueva derrota
El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores

¿Alerta de mufa?: El feroz ninguneo de Martín Liberman a la UC como rival de Boca Juniors en Libertadores