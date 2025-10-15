No quieren más problemas: el minucioso plan de U de Chile para evitar dramas en Argentina

U de Chile no quiere problemas en Argentina.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Olarra quiere que Fernando Zampedri deje la UC.

¿No lo quiere ver más? Rafael Olarra le deja polémico consejo a Fernando Zampedri
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

Por lesión en entrenamiento: Colo Colo pierde a su figura para el partido ante Coquimbo Unido
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Anótelo en su agenda: dónde ver a Colo Colo en las semifinales de la Libertadores Femenina
U de Chile deberá buscar estadio.

No podrá usar el Nacional: el motivo que obligará a la U de Chile a buscar nuevo estadio
Colo Colo toma decisión con Brayan Cortés.

Quieren aprovechar su segundo aire: Colo Colo toma decisión con Brayan Cortés
José Antonio Kast y elñ momento con Matthei

¿Un alto al fuego? Kast y Matthei protagonizaron comentado momento por “bots”
Jeannette Jara protagonizó dos lapsus durante debate

“¡Ahí va a dar para otro meme!”: Jeannette Jara sacó risas con “autobullying” en pleno debate
Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba

En U de Chile se preparan para volver a Argentina después de los lamentables incidentes con Independiente, los que traen consecuencias hasta el día de hoy. Y es que la dirigencia de los azules tomó importantes medidas para evitar problemas en su visita a Lanús.

Según información revelada por Bolavip, los azules no quieren repetir dramas del pasado y harán algunos sacrificios para no sufrir represalias de los hinchas de Independiente, todo esto después de haberlos eliminado en secretaría por las potentes disputas entre las hinchadas.

Las medidas de la U de Chile para evitar problemas en Argentina

La más importante es hospedarse en Ezeiza. A pesar de que la ciudad está lejos de Lanús, los azules no quisieron quedarse cerca debido a que la ciudad está solo a 6.4 km de distancia de Avellaneda, lugar donde no son bien recibidos.

Quizás te pueda interesar: ¿No lo quiere ver más? Rafael Olarra le deja polémico consejo a Fernando Zampedri

U de Chile toma medidas.
Los azules no quieren represalias por lo ocurrido con Independiente.

Por qué la U no se queda en Buenos Aires

Los azules quieren un hotel lo más alejado del centro de Buenos Aires, para evitar la facilidad de acceso a hinchas de los equipos rivales. Además, con esto también evitan pasar por Avellaneda cuando se dirijan a Lanús, evitando así cualquier tipo de represalia de los hinchas de Independiente.

Así las cosas, los universitarios tienen su plan establecido para enfocarse solamente en lo deportivo cuando visiten a Lanús. Recordar que el duelo de ida se disputa en Santiago este 23 de octubre, mientras que la vuelta es en Argentina el 30 del mismo mes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Olarra quiere que Fernando Zampedri deje la UC.

¿No lo quiere ver más? Rafael Olarra le deja polémico consejo a Fernando Zampedri
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

Por lesión en entrenamiento: Colo Colo pierde a su figura para el partido ante Coquimbo Unido
Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Anótelo en su agenda: dónde ver a Colo Colo en las semifinales de la Libertadores Femenina
U de Chile deberá buscar estadio.

No podrá usar el Nacional: el motivo que obligará a la U de Chile a buscar nuevo estadio
Colo Colo toma decisión con Brayan Cortés.

Quieren aprovechar su segundo aire: Colo Colo toma decisión con Brayan Cortés
José Antonio Kast y elñ momento con Matthei

¿Un alto al fuego? Kast y Matthei protagonizaron comentado momento por “bots”
Jeannette Jara protagonizó dos lapsus durante debate

“¡Ahí va a dar para otro meme!”: Jeannette Jara sacó risas con “autobullying” en pleno debate
Panelista de Sin Filtros dejó la grande en redes sociales

“En su pu… vida ha ido a una marcha”: Panelista de Sin Filtros dejó la escoba con fuertes dichos contra el PC
Aníbal Mosa le manda recado a Arturo Vidal por la Kings League.

¡Está advertido! Aníbal Mosa alza la voz por participación de Arturo Vidal en Kings League
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue sumando! Tomás Barrios tiene buen debut en Challenger de Curitiba
¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?

¡Destapan insólito motivo personal! ¿Por qué la alcaldesa de Las Condes intentó frenar partido de la UC?
La crítica de Aníbal Mosa a Pablo Milad por La Roja.

¿Estás de acuerdo? Aníbal Mosa habla sobre la designación del nuevo DT de La Roja
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡Un gran inicio! Alejandro Tabilo tiene un gran debut en tierras italianas
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Se cierra el Planeta Gol! Humberto Suazo pone fecha a su retiro del fútbol profesional
Abogada de la familia de Julia Chuñil reaccionó a dichos de Fiscal Regional

¡La tildó de ignorante! Abogada de familia de Julia Chuñil reaccionó a recientes dichos de la fiscal regional
Joven de 19 años continua desaparecida tras salida con hombre de 45

Hermana sinceró terrible teoría: Joven de 19 años desapareció tras cita con hombre de 45 en Santiago
La ANFP tiene importante deuda.

Colo Colo y la U los que más sufren: los millones que pagarán los clubes por culpa de la ANFP
Leandro Fernández U de Chile.

Otro mazazo: Conmebol castiga a U de Chile y a Gustavo Álvarez con importantes multas
Fernando Ortiz en Colo Colo.

Sonríe Ortiz: Colo Colo recupera dos jugadores claves para el partidazo ante Coquimbo Unido
Michael Clark acusa a Colo Colo.

"Culpa de Colo Colo": Michael Clark estalla por noticias que buscan desestabilizar a la U