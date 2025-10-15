No quieren más problemas: el minucioso plan de U de Chile para evitar dramas en Argentina

En U de Chile se preparan para volver a Argentina después de los lamentables incidentes con Independiente, los que traen consecuencias hasta el día de hoy. Y es que la dirigencia de los azules tomó importantes medidas para evitar problemas en su visita a Lanús.

Según información revelada por Bolavip, los azules no quieren repetir dramas del pasado y harán algunos sacrificios para no sufrir represalias de los hinchas de Independiente, todo esto después de haberlos eliminado en secretaría por las potentes disputas entre las hinchadas.

Las medidas de la U de Chile para evitar problemas en Argentina

La más importante es hospedarse en Ezeiza. A pesar de que la ciudad está lejos de Lanús, los azules no quisieron quedarse cerca debido a que la ciudad está solo a 6.4 km de distancia de Avellaneda, lugar donde no son bien recibidos.

Los azules no quieren represalias por lo ocurrido con Independiente.

Por qué la U no se queda en Buenos Aires

Los azules quieren un hotel lo más alejado del centro de Buenos Aires, para evitar la facilidad de acceso a hinchas de los equipos rivales. Además, con esto también evitan pasar por Avellaneda cuando se dirijan a Lanús, evitando así cualquier tipo de represalia de los hinchas de Independiente.

Así las cosas, los universitarios tienen su plan establecido para enfocarse solamente en lo deportivo cuando visiten a Lanús. Recordar que el duelo de ida se disputa en Santiago este 23 de octubre, mientras que la vuelta es en Argentina el 30 del mismo mes.

