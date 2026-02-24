El tajante recado de Arturo Vidal por no ser el capitán de Colo Colo: "Me siento..."

Tras un tormentoso 2025, Colo Colo por fin comienza a tomar forma con un positivo inicio en la Liga de Primera, aunque uno de los puntos más llamativos ha sido la no capitanía de Arturo Vidal, y es que tras las salidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, todo parecía indicar que el 'rey' asumiría dicho rol esta temporada.

Así es, luego del adiós de ambos volantes, el 23 colocolino aparecía con ventaja para portar la jineta, pero finalmente la responsabilidad recayó en Fernando de Paul, situación que según explicó el propio guardameta hace algún tiempo, fue decisión del técnico Ortiz, abriendo la interrogante: ¿le molestó a Vidal?

Pues en diálogo con TNT Sports, el ex Bayern Múnich le bajó el perfil a la situación, asegurando que es uno de los cabecillas del plantel lleve o no la cinta: "Siempre, donde he estado, me he sentido líder. Si hay que poner el pecho, soy el primero. Me siento importante en todos los equipos en que estuve y en Colo Colo mucho más".

Vidal ni se inmuta por no ser el capitán de Colo Colo.

"Algunos prefieren la jineta, otros no. Pero como yo siempre digo: el rey no necesita jineta para ser capitán. Lo mío es imponerme dentro de la cancha y en el camarín, ayudar siempre donde se necesita. Eso no va a cambiar nunca, tenga o no tenga la jineta", profundizó tajante el referente del Cacique.

Vidal se sincera sobre su relación con Fernando Ortiz

Y para finalizar, Arturo Vidal admitió que pese al mal comienzo que tuvo su relación con el técnico Fernando Ortiz, ya arreglaron sus diferencias: "Lo hablamos cara a cara, por eso el equipo está tan unido, se ven las cosas bien, porque en los momentos difíciles es donde uno tiene que hablar y tratar de arreglarlo lo antes posible".

