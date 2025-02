El nuevo aviso de Marcelo Lagos ante inminente terremoto "más grande" de lo esperado: "Donde está el 60% de la población"

Durante la mañana en conversación con el matinal Contigo en la Mañana el geógrafo Marcelo Lagos se refirió a la inminente llegada de un terremoto el próximo año. Recordemos que en el mismo matinal el experto señaló que existían ciudades del país "más cargadas" como lo eran Iquique y Mejillones al norte de Chile.

La preocupación ante un movimiento telúrico de magnitud 8 surgió luego de que el Centro Sismológico Nacional informará sobre la alta probabilidad de un terremoto el 2026. Cabe decir que este domingo, se registraron cuatro sismos superiores a los 4,0 grados de magnitud, en zonas como Camiña (4,6), Quillagua (4,0), La Serena (4,4) y Tirúa (5,4).

El aviso de Marcelo Lagos ante inminente terremoto

“La costa de Atacama tiene más de 50 poblados costeros y podría ser complejo. ¿Podría tener la costa de Atacama un sismo con tsunami? Sí, pero donde hay realmente riesgo es en la zona central, aquí, donde estamos nosotros”, dijo el académico generando la sorpresa y reacción de la meteoróloga Allison Göhler.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"¿En serio? ¿De nuevo?" consultó imputada Göhler ante lo que Lagos señaló. "¿Pero por qué de nuevo?" respondió él a lo que la experta en clima recordó que habíamos tenido un terremoto en el año 2010. "Pero esa experiencia no fue acá, fue allá, fue de Pichilemu al sur" le aclaró el experto a lo que ella insistió que había sido cerca a la Región Metropolitana.

"Pero no fue acá, que no se nos olvide, fue de la Región de O’Higgins hacia el sur. Que no se les olvide; cuando sea aquí, va a ser distinto y se van a acordar" lanzó Lagos aclarando que “en la práctica, aquí no ha ocurrido, y cuando la ciencia te dice que se está acumulando una energía importante en la zona donde está el 60% de la población, el escenario es mucho más complejo, independiente que sea más probable en el norte”.

“El 3 de marzo de 1985 hubo cientos de víctimas en un evento de 8 grados en la zona central. Las viviendas antiguas se fueron al suelo y tuvimos muchos aprendizajes, pero el que podría esperarse, podría ser incluso más grande y es importante tenerlo presente”, sentenció.

Te puede interesar: Neme reacciona molesto con vendedora ambulante extranjera: "¡Está lleno de grasa!"