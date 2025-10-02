¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio

El pasado domingo, Universidad de Chile disputó uno de sus duelos pendientes ante Deportes La Serena en condición de visitante, donde necesitaban una victoria para no perder la ilusión de la lucha por el título y permanecer en la segunda posición para así clasificar a la Copa Libertadores la próxima temporada.

La acción llegó en el segundo tiempo del partido, donde si bien el romántico viajero dominó todo el encuentro, los locales tuvieron su primer tiro al arco en el minuto 64', cuando Jeisson Vargas lanzó un tiro inatajable para anotar la apertura del marcador. Pese a que le anularon un gol a Lucas Assadi, los azules pudieron igualar el encuentro al minuto 86', con el gol de Lucas Di Yorio.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en la cuarta posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, donde si bien aún mantiene un partido pendiente, se estaría despidiendo de las opciones del título debido a la enorme distancia con el actual líder de la competencia, Coquimbo Unido.

En las últimas semanas, se supo del interés del Atlético Bucaramanga de quedarse con la carta de Luciano Pons, quien pertenece a Universidad de Chile, pero que se encuentra a préstamo en el cuadro colombiano. La intención de los azules es al menos recibir 650 mil dólares por el paso del delantero, quien no es considerado en el equipo.

Pero esto no se quedaría sólo ahí, ya que el romántico viajero ya tendría un uso para ese dinero y este sería efectuar la opción de compra de Lucas Di Yorio. El delantero es uno de los goleadores de los azules esta temporada y si bien el resto de su pase cuesta 1,5 millones de dólares, el cuadro universitario busca rebajar esto a un monto cercano a los 950 mil dólares.