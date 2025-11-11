Pudo cambiar la historia: el insólito gol que falló Chile Sub 17 y que le costó la salida del Mundial

el gol fallado por chile sub 17

Por: Fabián Marambio

Chile Sub 17 tenía que derrotar a Canadá por más de dos goles para soñar con la clasificación en el mundial de la categoría, y casi lo logra. Los pupilos de Sebastián Miranda iban ganando 2-1 y tuvieron la opción de extender la ventaja, pero terminaron fallando un gol insólito.

Todo sucedió al minuto 90+1, cuando el recién ingresado Amaro Pérez tuvo un mano a mano para soñar con la clasificación. El delantero cruzado arrancó rápidamente y se llevó a la defensa canadiense, pero no decidió de la mejor manera cuando quedó cara a cara con el arquero rival.

El insólito gol que falló Chile Sub 17 en el Mundial

Al encontrarse con el guardameta, el atacante cruzado no quiso definir y prefirió sacárselo para definir de manera más cómoda. Sin embargo, la jugada terminó mal debido a que no logró apuntar a portería cuando había dejado atrás al arquero y terminó desperdiciando la inmejorable situación.

Finalmente, al desperdiciar este gol, Chile terminó fuera de la competencia y terminó pagando caros todos los errores cometidos a lo largo de la competición. Es más, en el partido anterior dejaron escapar la victoria en los minutos finales, cediendo puntos que pudieron ser claves para la clasificación.

