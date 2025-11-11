Cayeron luchando: Chile Sub 17 derrota a Canadá pero igualmente queda fuera del Mundial

Chile Sub 17 luchó desde atrás y terminó dando vuelta el marcador para vencer por 2-1 a Canadá en su último partido del Mundial. Sin embargo, a pesar de este buen logro, los pupilos de Sebastián Miranda terminaron eliminados de la competencia producto de los malos resultados anteriores.

La Rojita necesitaba derrotar por dos o más goles a la selección norteamericana y, además, esperar que Uganda no venciera a Francia en el otro partido del grupo. Lamentablemente para las aspiraciones de Chile Sub 17, ninguna de estas dos variables se dieron y dejaron al país fuera del certamen.

Chile Sub 17 es eliminado del Mundial

Lamentablemente, la selección africana derrotó a Francia y se quedó con el tercer lugar del Grupo, desplazando a La Roja al último lugar. Con esto, se sella un nuevo fracaso de las selecciones nacionales, lo que se suma al reciente pobre desempeño en el Mundial Sub 20.

La Selección Chilena quedó eliminada del Mundial Sub 17.

La Roja Sub 17 paga sus pecados

Sin lugar a dudas que el gran pecado del equipo de Sebastián Miranda fue no haber cerrado el triunfo ante Uganda. Recordar que La Roja iba ganando hasta el minuto 93, cuando les empataron el compromiso en la última jugada.

Dicho resultado fue letal para La Roja, pues le quitó dos puntos importantes y que a la larga le hubieran permitido continuar en el torneo.

